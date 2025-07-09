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  4. Yazın vazgeçilmez ferahlığı: Püf noktalarıyla ev yapımı buz gibi limonata tarifi

Yazın vazgeçilmez ferahlığı: Püf noktalarıyla ev yapımı buz gibi limonata tarifi

Yaz sıcakları nihayet kapımızı çaldı ve serinletici içecek arayışlarımız hız kazandı. Market raflarındaki hazır limonatalar yerine, evde kendi ellerinizle taptaze, katkısız ve buz gibi bir limonata hazırlamaya ne dersiniz? Hem çok pratik hem de lezzetiyle damaklarda iz bırakan ev yapımı limonata tarifiyle, bu yazı ferah geçirecek, sevdiklerinize de unutulmaz bir lezzet şöleni sunacaksınız.

Yazın vazgeçilmez ferahlığı: Püf noktalarıyla ev yapımı buz gibi limonata tarifi - Sayfa 1

NEDEN EV YAPIMI LİMONATA?

Ev yapımı limonata, hazır içeceklere kıyasla sayısız avantaja sahiptir. İçeriğini tamamen sizin belirlemeniz, şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilmeniz ve hiçbir katkı maddesi içermemesi, onu çok daha sağlıklı bir seçenek haline getirir. Üstelik, mis gibi limon kokusu ve ferahlatıcı tadıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday!

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Yazın vazgeçilmez ferahlığı: Püf noktalarıyla ev yapımı buz gibi limonata tarifi - Sayfa 2

EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ

MALZEMELER

5 adet orta boy limon

1 su bardağı (200 gram) toz şeker (damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz)

6 su bardağı (1,5 litre) soğuk su

Taze nane yaprakları, ince dilimlenmiş limonlar, birkaç dal biberiye (Servis için isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz.)

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Yazın vazgeçilmez ferahlığı: Püf noktalarıyla ev yapımı buz gibi limonata tarifi - Sayfa 3

LİMONATANIN HAZIRLANIŞI

LİMONLARI HAZIRLAYIN

Limonların kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sadece sarı kısımlarını almaya özen gösterin, beyaz kısımları acılık verebilir. Rendelenmiş limon kabuklarını geniş bir sürahiye veya kaseye alın.

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Yazın vazgeçilmez ferahlığı: Püf noktalarıyla ev yapımı buz gibi limonata tarifi - Sayfa 4

ŞEKERLE YOĞURUN

Rendelenmiş limon kabuklarının üzerine toz şekeri ekleyin. Elinizle veya bir kaşıkla, şeker ve limon kabuklarını iyice ovalayın. Bu işlem, limon kabuklarındaki aromanın ve esansiyel yağların şekere geçmesini sağlayacak ve limonatanıza eşsiz bir koku katacaktır.

 

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