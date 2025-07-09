Yazın vazgeçilmez ferahlığı: Püf noktalarıyla ev yapımı buz gibi limonata tarifi
Yaz sıcakları nihayet kapımızı çaldı ve serinletici içecek arayışlarımız hız kazandı. Market raflarındaki hazır limonatalar yerine, evde kendi ellerinizle taptaze, katkısız ve buz gibi bir limonata hazırlamaya ne dersiniz? Hem çok pratik hem de lezzetiyle damaklarda iz bırakan ev yapımı limonata tarifiyle, bu yazı ferah geçirecek, sevdiklerinize de unutulmaz bir lezzet şöleni sunacaksınız.
NEDEN EV YAPIMI LİMONATA?
Ev yapımı limonata, hazır içeceklere kıyasla sayısız avantaja sahiptir. İçeriğini tamamen sizin belirlemeniz, şeker oranını damak zevkinize göre ayarlayabilmeniz ve hiçbir katkı maddesi içermemesi, onu çok daha sağlıklı bir seçenek haline getirir. Üstelik, mis gibi limon kokusu ve ferahlatıcı tadıyla yaz sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday!
EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ
MALZEMELER
5 adet orta boy limon
1 su bardağı (200 gram) toz şeker (damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz)
6 su bardağı (1,5 litre) soğuk su
Taze nane yaprakları, ince dilimlenmiş limonlar, birkaç dal biberiye (Servis için isteğe bağlı olarak ekleyebilirsiniz.)
LİMONATANIN HAZIRLANIŞI
LİMONLARI HAZIRLAYIN
Limonların kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Sadece sarı kısımlarını almaya özen gösterin, beyaz kısımları acılık verebilir. Rendelenmiş limon kabuklarını geniş bir sürahiye veya kaseye alın.