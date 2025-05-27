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  4. Yemeğin tuzunu kaçıranlara müthiş tüyo. Tencereye biraz ekleyin fazla tuzu emiyor, lezzeti bozmuyor

Yemeğin tuzunu kaçıranlara müthiş tüyo. Tencereye biraz ekleyin fazla tuzu emiyor, lezzeti bozmuyor

Yemek yaparken tuzu fazla mı kaçırıyorsunuz? Uzmanlara göre bir sebzeyi tencereye az bir şey ekleyerek fazla tuzun emilmesinin önüne geçebilirsiniz.

Yemeğin tuzunu kaçıranlara müthiş tüyo. Tencereye biraz ekleyin fazla tuzu emiyor, lezzeti bozmuyor - Sayfa 1

Yemek yaparken dikkat edilmesi gereken birçok detay var. Bunlardan biri pişme oranı diğeri ise tuzu.

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Yemeğin tuzunu kaçıranlara müthiş tüyo. Tencereye biraz ekleyin fazla tuzu emiyor, lezzeti bozmuyor - Sayfa 2

Eğer bir yemek çok tuzlu ise ne kadar güzel olursa olsun yemesi zor olur. 

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Yemeğin tuzunu kaçıranlara müthiş tüyo. Tencereye biraz ekleyin fazla tuzu emiyor, lezzeti bozmuyor - Sayfa 3

Bu nedenle kendine güvenen ve yaptığı yemekte uzman kişiler genelde pişirme esnasında tuz atarken, kimisi ise pişim tamamlandıktan sonra tuz ve diğer baharatları kullanmayı tercih ediyor.

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Yemeğin tuzunu kaçıranlara müthiş tüyo. Tencereye biraz ekleyin fazla tuzu emiyor, lezzeti bozmuyor - Sayfa 4

Ancak basit bir hile ile yemeklere fazla tuz atsanız bile dengelemek mümkün.Ancak basit bir hile ile yemeklere fazla tuz atsanız bile dengelemek mümkün.

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