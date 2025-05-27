Yemeğin tuzunu kaçıranlara müthiş tüyo. Tencereye biraz ekleyin fazla tuzu emiyor, lezzeti bozmuyor
Yemek yaparken tuzu fazla mı kaçırıyorsunuz? Uzmanlara göre bir sebzeyi tencereye az bir şey ekleyerek fazla tuzun emilmesinin önüne geçebilirsiniz.
Yemek yaparken dikkat edilmesi gereken birçok detay var. Bunlardan biri pişme oranı diğeri ise tuzu.
1 | 9
Bu nedenle kendine güvenen ve yaptığı yemekte uzman kişiler genelde pişirme esnasında tuz atarken, kimisi ise pişim tamamlandıktan sonra tuz ve diğer baharatları kullanmayı tercih ediyor.
3 | 9