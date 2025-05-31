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  4. Yemek yedikten hemen sonra sakın duş almayın! Ünlü doktor tehlikelerini birer birer açıkladı; mide..

Yemek yedikten hemen sonra sakın duş almayın! Ünlü doktor tehlikelerini birer birer açıkladı; mide..

Yemek sonrası duş alıyorsanız dikkat. Uzman doktor, bu aktivitenin neden olabileceği tehlikeleri birer birer açıkladı.

Yemek yedikten hemen sonra sakın duş almayın! Ünlü doktor tehlikelerini birer birer açıkladı; mide.. - Sayfa 1

Sabah işe gittiniz, gün boyu yoruldunuz veya terlediniz diyelim. Eve gelir gelmez bazı kişiler direkt olarak yemeğe oturur. 

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Yemek yedikten hemen sonra sakın duş almayın! Ünlü doktor tehlikelerini birer birer açıkladı; mide.. - Sayfa 2

Pek çoğumuz duş alıp rahatladıktan sonra huzurlu bir şekilde yemeğe oturur. Ancak bazı kişiler önce yemek yiyip sonrasında duş almayı tercih ediyor. 

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Yemek yedikten hemen sonra sakın duş almayın! Ünlü doktor tehlikelerini birer birer açıkladı; mide.. - Sayfa 3

İşte bu noktada uzmanların önemli bir uyarısı var.

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Yemek yedikten hemen sonra sakın duş almayın! Ünlü doktor tehlikelerini birer birer açıkladı; mide.. - Sayfa 4

Artık alışkanlık haline gelen yemek sonrası duş aktivitesine son vermeniz gerekiyor. Nitekim tanınmış bir uzman, bu alışkanlığın sağlığımız açısından düşündüğümüz kadar masum olmadığını söylüyor.

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