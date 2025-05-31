Yemek yedikten hemen sonra sakın duş almayın! Ünlü doktor tehlikelerini birer birer açıkladı; mide..
Yemek sonrası duş alıyorsanız dikkat. Uzman doktor, bu aktivitenin neden olabileceği tehlikeleri birer birer açıkladı.
Sabah işe gittiniz, gün boyu yoruldunuz veya terlediniz diyelim. Eve gelir gelmez bazı kişiler direkt olarak yemeğe oturur.
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Pek çoğumuz duş alıp rahatladıktan sonra huzurlu bir şekilde yemeğe oturur. Ancak bazı kişiler önce yemek yiyip sonrasında duş almayı tercih ediyor.
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