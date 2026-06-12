“Yemekleri ziyan etmeyelim” derken sağlığınızdan olmayın: İşte, asla ısıtılmaması gereken 15 yiyecek

2-) TAVUK

Tavuk eti, sindirimi zor olan son derece yoğun ve karmaşık bir protein yapısına sahip hassas bir gıdadır. Buzdolabından çıkan pişmiş tavuk yemeği ikinci kez ısı dalgasına maruz kaldığında, bu protein zincirleri tamamen kırılır ve yapısal olarak değişime uğrar. Vücut bu mutasyona uğramış proteini tanımakta zorlandığı için ani mide krampları, ağır hazımsızlık ve şiddetli gıda zehirlenmeleri meydana gelebilir. Eğer tavuk yemeğini mutlaka ısıtmanız gerekiyorsa, bunu çok düşük ısıda ve her yerinin eşit derecede iyice kaynamasını sağlayarak yapmalısınız.