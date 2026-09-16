Yemekten hemen sonra koltuğa oturanlar dikkat: Büyük tehlike kanıtlandı!

15 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞ MUCİZESİ

Araştırmalar, yemekten hemen sonra yapılan 15 dakikalık hafif tempolu yürüyüşlerin metabolik gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu kısa süreli aktivitenin, günün herhangi bir saatinde yapılan 45 dakikalık kesintisiz yürüyüşten çok daha efektif olduğu klinik olarak kanıtlanmıştır. Kasların kasılmasıyla birlikte glukoz, insüline ihtiyaç duymadan doğrudan hücre içine çekilir ve kan şekerinin dengelenmesi sağlanır. Dolayısıyla bu zamanlama stratejisi basit bir spor aktivitesi değil, doğrudan metabolik sendromu engelleyen sinsi bir fizyolojik kalkandır.