Yeni Ay Akrep burcunda: İşte 12 burç için Kasım ayı yorumları
Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, 12 burç için derin dönüşüm, net niyetler ve ilişkilerden kariyere uzanan yeni başlangıçlar vadediyor. Astrologlar, 12 burç için yeni yorumlarını yayımladı.
Akrep burcunda gerçekleşen yeni ay, 12 burç için derin dönüşüm, net niyetler ve ilişkilerden kariyere uzanan yeni başlangıçlar vadediyor. Menstrüel döngüde güç dalgalanmalarını da dikkate alarak hareket, beslenme ve yaşam rutinini esnekleştirmek sürdürülebilir dengeyi destekliyor.
Kasım yeni ayı Akrep burcunda doğuyor ve kolektif olarak “derine in, dönüştür, niyetini netleştir” çağrısı getiriyor.
Yeni ay 20 Kasım Perşembe TSİ 01:47’de gerçekleşecek; etkileri, doğum haritanızda Akrep’in düştüğü eve göre değişiyor.İşte 12 burç için kasım ayı yorumları