Yeni DS 8 Türkiye’de: İşte 710 km menzilli elektrikli SUV’un fiyatı ve özellikleri!

Aydınlatmalı ızgara DS LUMINASCREEN ile bir yenilik

Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. Bu etkileyici ön tasarım, dikey yerleştirilen DS LIGHTBLADE ön ışık imzası sayesinde geleneksel DS Automobiles ışık imzasını taşırken, DS PIXELVISION 3.0 aydınlatma sisteminin içinde yer alan, her bir tarafta sekiz adet her biri değerli taş gibi görünen süsleme aydınlatmaları modern bir dokunuş kazandırıyor. Bununla birlikte DS N°8’in ön tasarımı, otomobile adeta hayat veren DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgarasıyla, otomotiv dünyasında bir yenilik olarak öne çıkıyor. DS LIGHTBLADE, N°8'in ön tasarımında, ilk kez DS E-TENSE PERFORMANCE konsept otomobilinde yer alan V şeklindeki dikey tasarımı taşıyor. Bu tasarım, aynı zamanda otomobilin genişliğini vurguluyor ve statüsünü öne çıkarıyor.