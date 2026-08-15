Yeni DS 8 Türkiye’de: İşte 710 km menzilli elektrikli SUV’un fiyatı ve özellikleri!
DS Automobiles, tamamen elektrikli yeni amiral gemisi SUV Coupe modeli DS N°8’i 4.990.000 TL’den başlayan fiyatıyla Türkiye’de satışa sundu. Araç, Türkiye'de ilk etapta premium donanımlı ETOILE versiyonuyla alıcılarını bekliyor.
DS N°8 üstün aerodinamik ve menzil performansıyla Türkiye'de
Yeni tasarımı, aerodinamik hatları, öncü teknolojileri ve birinci sınıf konfor özellikleriyle öne çıkan yeni DS N°8, markanın geleceğe yönelik vizyonunu yansıtıyor. Yeni DS N°8, verimlilik konusundaki iddiasını “WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye”, otoyol kullanımında ise 500 kilometreye varan menziliyle ortaya koyuyor. 0,25 Cx’lik dikkat çekici sürtünme katsayısına ulaşan modelin her bir gövde elemanı, aerodinamik performansı en üst seviyeye taşımak amacıyla rüzgar tünelinde optimize edildi. Yeni DS N°8, 213 BG güç üreten önden çekişli elektrikli motor ve uzun menzil seçeneğiyle Türkiye yollarına çıktı.
DS’in yeni amiral gemisi yollarda
Ekonomist'in haberine göre, DS Automobiles’in yeni amiral gemisi DS N°8, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’deki DS STORE’lardaki yerini aldı. ÉTOILE donanım seviyesiyle 4.990.000 TL’lik fiyatla yollara çıkan yeni DS N°8, karizmatik tasarımı, aerodinamik silüeti, ileri teknolojileri ve üst düzey konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. DS Automobiles, yeni amiral gemisiyle SUV Coupé tasarım anlayışına yeni bir yorum getirirken, kullanıcı beklentilerini odağına alan premium yaklaşımını da bir adım ileri taşıyor.
0,25 Cx sürtünme katsayısı ve aerodinamik verimlilik
DS AERO SPORT LOUNGE konseptinden esinlenen DS N°8, büyük Fransız otomobil tasarımında ilerici bir yaklaşım sergiliyor. Yeni DS N°8’in alçak ve uzun kaput tasarımı, aerodinamik verimliliğe katkı sağlıyor. 0,25 Cx’lik iddialı sürtünme katsayısına sahip. Bununla birlikte yeni DS N°8, “WLTP birleşik koşullarda 710 kilometreye varan” menzil sunuyor.
Aydınlatmalı ızgara DS LUMINASCREEN ile bir yenilik
Yeni DS N°8’in ön tasarımı, yüksek teknolojiyi yansıtıyor. Bu etkileyici ön tasarım, dikey yerleştirilen DS LIGHTBLADE ön ışık imzası sayesinde geleneksel DS Automobiles ışık imzasını taşırken, DS PIXELVISION 3.0 aydınlatma sisteminin içinde yer alan, her bir tarafta sekiz adet her biri değerli taş gibi görünen süsleme aydınlatmaları modern bir dokunuş kazandırıyor. Bununla birlikte DS N°8’in ön tasarımı, otomobile adeta hayat veren DS LUMINASCREEN aydınlatmalı ızgarasıyla, otomotiv dünyasında bir yenilik olarak öne çıkıyor. DS LIGHTBLADE, N°8'in ön tasarımında, ilk kez DS E-TENSE PERFORMANCE konsept otomobilinde yer alan V şeklindeki dikey tasarımı taşıyor. Bu tasarım, aynı zamanda otomobilin genişliğini vurguluyor ve statüsünü öne çıkarıyor.