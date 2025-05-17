Yeni IQ test listesi açıklandı * Türkiye illeri arasında ilk sıra ve zeka seviyesi şaşırtıyor.
Türkiye illeri arasında zeka seviyesi en yüksek olanı açıklandı. 2025 yılı güncel IQ listesinde ilk sırayı alan şehir herkesi şaşırttı.
Türkiye çapında yapılan geniş kapsamlı bir araştırma, iller arasındaki IQ düzeylerini analiz ederek en zeki şehirleri sıraladı.
Tüm Türkiye’de düzenlenen IQ testine 1 milyon kişi katıldı. Çeşitli alanlarda katılımcılara yöneltilen sorulara göre IQ seviyesi ölçüldü.
Anket sonuçlarına göre zirveye İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlerin yerleşmesi beklenirken ilk sıra görenleri şaşırttı. ntv.com.tr’deki bilgiye göre güncel IQ listesi şöyle: