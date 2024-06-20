Yeni sıcak dalgası geliyor: 27 il kavrulacak!

Yeni sıcak hava dalgası geliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol, Akdeniz ve Karadeniz'de deniz yüzey sıcaklıklarının normallerin üzerinde olduğuna dikkati çekti. Karadeniz'de sıcaklıklar 24-25 derece ölçülürken, Doğu Akdeniz'de 28 dereceyi aşan sıcaklıklar gözlendiğini belirten Prof. Dr. Önol, “Önümüzdeki hafta yeni bir sıcak hava dalgasına girerken çok sıcak bir hazirandan geçiyoruz" diye uyardı.