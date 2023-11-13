Yeni yılda 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek 2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabileceği bildirildi.

2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabileceği bildirildi. 2024'te 7 gün izin alınarak 40 gün tatil yapılabilecek. Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı tatil açısından şanslı başlıyor. Yılın ilk günü pazartesiye denk geliyor ve hafta sonuyla birleştirilerek 3 günlük bir yılbaşı tatili fırsatı sunuyor. 1 | 6

Yılın ikinci tatil imkanı ise 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı döneminde yaşanacak. Tatili, 8 Nisan Pazartesi’den itibaren 1,5 gün izin alarak tüm haftaya yaymak ve bir önceki hafta sonunu da ekleyerek 9 güne çıkarmak mümkün olacak. 2 | 6

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2024'te salı gününe denk gelecek ve pazartesi izin alındığında 4 günlük bir mola fırsatı ortaya çıkacak. Enuygun, bu dönemde tatil için Assos ya da Amasra ve Sinop'ta doğanın uyanışının izlenebileceği tatil önerisinde bulunuyor. 3 | 6