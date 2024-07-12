Yenildiğinde güneş kremi gibi koruyor! Cildi sağlıklı ve diri tutuyor... Tek başına çok etkili

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay hoş ve nazik bir kafein desteği sunarken aynı zamanda cildin daha iyi korunmasını sağlar. Flavonoidler ve kateşinler gibi polifenoller de dahil olmak üzere içerdiği çok sayıda bitki bileşiği, güneşten korumada etkilidir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada yeşil çaydaki kateşinlerin UV koruması ve azaltılmış cilt iltihabıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.