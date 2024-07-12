Yenildiğinde güneş kremi gibi koruyor! Cildi sağlıklı ve diri tutuyor... Tek başına çok etkili
Belirli besinlerin cildinizi ultraviyole ışınlarından korumaya yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? Güneşli yaz günlerinde koruyucu kremlerin yanı sıra bu desteği bazı besinlerden alabilirsiniz. İşte detaylar.
Güneşten koruyan besinler söz konusu olduğunda birçok farklı bileşenin tüketilmesi gerekebilir. Bazı besinler istediğiniz koruyuculuğu vücutta aktifleştirmeyi sağlayacaktır.
MEYVELER
Ahududu, böğürtlen, yaban mersini , çilek, goji meyvesi, kızılcık gibi meyveler güneşten korunmanıza yardımcı olabilir. Bu meyvelerin içerisindeki vitaminler koruyucu etkileri aktifleştirecektir. İsterseniz tek başına tüketin, isterseniz de farklı karışımlar hazırlayın. Etkisini gösterecektir.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay hoş ve nazik bir kafein desteği sunarken aynı zamanda cildin daha iyi korunmasını sağlar. Flavonoidler ve kateşinler gibi polifenoller de dahil olmak üzere içerdiği çok sayıda bitki bileşiği, güneşten korumada etkilidir. 2015 yılında yapılan bir çalışmada yeşil çaydaki kateşinlerin UV koruması ve azaltılmış cilt iltihabıyla ilişkili olduğu bulunmuştur.
HAVUÇ
Bu kök sebzeler önemli miktarda polifenol, C vitamini ve niasin içerir. Bu sayede havuç cilt için süper bir gıda niteliği taşır. Havuçların hafif tatlı aroması, fırınlanmış ürünlerden ve smoothielerden güveçlere, çorbalara ve kızartmalara kadar kullanılabilir.