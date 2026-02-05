  1. Ekonomim
Yeraltı 2. bölüm izle! NOW TV Yeraltı son bölüm HD ve ücretsiz izleme linki

Son dönemin dikkat çeken projelerinden Yeraltı, iddialı kadrosu ve hikayesiyle yeni bölümüyle yayınlandı. Dizinin son bölümünün televizyonda yayınlanmasının ardından kaçıranlar, Yeraltı 2. bölümün nereden ücretsiz izleneceğini merak ediyor. İşte tüm detaylar…

NOW TV’nin iddialı ve yeni dizilerinden Yeraltı, ilk bölümüyle beğenileri kazanmayı başardı. 

Kurtlar Vadisi’nin senaristinin imzasının yer aldığı bu proje, ters köşe yapan konuları ve sahneleriyle milyonları ekrana kilitlemeyi başardı.

Her çarşamba yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yeraltı dizisi, kısa süre önce 2. bölümüyle bir kez daha izleyici ile buluştu. 

İlk bölümün son sahnesinde Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine girmesi, hem kendi hayatında hem de çevresinde dengeleri değiştirdi. Bununla birlikte gözler 2. bölüme çevrildi ve kaçıranlar yaşananları merak ediyor. Peki Yeraltı son bölüm nereden ve nasıl izlenir?

