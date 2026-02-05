Yeraltı 2. bölüm izle! NOW TV Yeraltı son bölüm HD ve ücretsiz izleme linki

İlk bölümün son sahnesinde Haydar Ali’nin Sultan’la evlilik sürecine girmesi, hem kendi hayatında hem de çevresinde dengeleri değiştirdi. Bununla birlikte gözler 2. bölüme çevrildi ve kaçıranlar yaşananları merak ediyor. Peki Yeraltı son bölüm nereden ve nasıl izlenir?