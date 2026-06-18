Yeraltındaki risk büyüyor! Dünyanın en tehlikeli fay hatları açıklandı: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en riskli deprem kuşakları açıklandı. Uluslararası Sismoloji Merkezi, yerkabuğunun altında büyük enerji biriktiren ve her an kırılma potansiyeli taşıyan 10 kritik fay hattını duyurdu. Listede Türkiye’den bir hattın da bulunması dikkat çekti. Peki neresi? İşte listenin tamamı...
Dünyanın altında sessiz bir gerilim hattı… Uluslararası Sismoloji Merkezi, yerkabuğunun derinliklerinde her an büyük depremler üretme potansiyeli taşıyan en tehlikeli 10 fay hattını duyurdu.
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