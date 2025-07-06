Yerli dizi Prens’ten rekor! İzlenme sayılarıyla şok etti, global çapta yeni başarı

Eski adıyla BluTV yeni adıyla Max platformunda izleyici ile buluşmaya devam eden dizi, son olarak üçüncü sezonuyla karşımıza çıktı ve sezon finalini yaptı. 4. sezonunun da önümüzdeki aylarda yayınlanması beklenirken, yerli dizinin tüm sezonlarıyla yeni bir rekora imza attığı açıklandı.