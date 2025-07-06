Yerli dizi Prens’ten rekor! İzlenme sayılarıyla şok etti, global çapta yeni başarı
Eski adıyla BluTV yeni adıyla Max platformunda yayınlanan yerli dizi Prens, üçüncü sezonunun da yayınlanmasının ardından yeni bir rekora imza attı.
Türkiye’nin son dönemde fırtına gibi esen dizilerinden Prens, yayınlandığı ilk sezondan bu yana büyük ilgi gördü.
Eski adıyla BluTV yeni adıyla Max platformunda izleyici ile buluşmaya devam eden dizi, son olarak üçüncü sezonuyla karşımıza çıktı ve sezon finalini yaptı. 4. sezonunun da önümüzdeki aylarda yayınlanması beklenirken, yerli dizinin tüm sezonlarıyla yeni bir rekora imza attığı açıklandı.
HBO Max’in 9 Mayıs’ta üçüncü sezonuyla ekranlara taşıdığı “Prens” dizisi, platformun uluslararası yapımları arasında zirveye oturdu.