Yeşil çay gerçekten kilo verdirir mi? Yaz gelmeden yağ yakmanın formülü!
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte fazla kilolarından hızla kurtulmak ve fit bir görünüme kavuşmak isteyen kadınların ilk başvurduğu yöntemlerden biri olan yeşil çay gerçekten zayıflatıyor mu? Bölgesel zayıflama, göbek eritme ve metabolizma hızlandırma süreçlerinde bu şifalı bitkinin bilimsel rolü nedir? İşte diyet listelerinin vazgeçilmezi olan bu mucizevi içeceğin yağ yakıcı etkileri, vücuttaki ödemi söküp atan gizli gücü ve fit bir yaza merhaba demek isteyenlerin asla kaçırmaması gereken en doğru tüketim tüyoları…
YAZ SEZONUNDA HIZLI YAĞ YAKIMININ BİLİMSEL SIRRI
Sıcak havaların kendisini göstermesiyle birlikte plaj formuna kavuşmak isteyen kadınlar için yeşil çay en güçlü doğal müttefiktir. Bitkinin yapraklarında doğal olarak bulunan epigallokateşin gallat (EGCG) adlı antioksidan bileşen, doğrudan yağ hücrelerini hedef alarak parçalanmalarını kolaylaştırır. Yapılan klinik araştırmalar, bu özel antioksidanın vüchuttaki termojenik etkiyi, yani vücut sıcaklığını artırarak kalori yakımını başlattığını açıkça ortaya koymaktadır. Sabah aç karnına tüketildiğinde gün boyu sürecek bir yağ yakım mekanizmasını tetikleyerek kilo verme sürecini ciddi oranda hızlandırır. Bu bilimsel etkisi sayesinde yeşil çay, yaz diyetlerinin ve detoks programlarının başrol oyuncusu haline gelmiştir.
GÖBEK VE BASEN BÖLGESİNDEKİ İNATÇI YAĞLARA SON
Birçok kadının en büyük problemi olan bölgesel yağlanma, özellikle göbek ve basen çevresinde yoğunlaşarak can sıkıcı bir hal alabilir. Yeşil çay, içeriğindeki doğal kafein ve bileşenler sayesinde özellikle karın bölgesindeki inatçı viseral yağların erimesine yardımcı olur. Kan dolaşımını hızlandırarak bu bölgelerde biriken yağ asitlerinin enerjiye dönüşmesini ve egzersiz esnasında daha kolay harcanmasını sağlar. Spor yapmadan hemen önce içilen bir fincan yeşil çay, antrenmandan alınan verimi ve harcanan kalori miktarını neredeyse iki katına çıkarır. Düzenli kullanımda bel çevresindeki incelmeyi gözle görülür bir seviyeye getirerek aynadaki görüntünüzü tamamen değiştirir.
YAZ ÖDEMİNİ VE ŞİŞKİNLİĞİ ANINDA SÖKÜP ATAN MUCİZE
Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları ve neme bağlı olarak vücutta aşırı miktarda su tutulması, yani ödem problemi meydana gelir. Kadınların kendilerini olduklarından daha kilolu ve şiş hissetmelerine neden olan bu durumu çözmek için meğer faydası işte şuymuş: Yeşil çay çok güçlü bir doğal idrar söktürücü olarak işlev görüyormuş. Vücutta biriken fazla sıvıyı, sodyumu ve zararlı toksinleri lenf sistemini uyararak hızlı bir şekilde dışarı atıyormuş. Düzenli tüketildiğinde sabahları uyanıldığında el, ayak ve yüzde oluşan o rahatsız edici şişkinlik hissini tamamen ortadan kaldırır. Bu sayede tartıdaki fazla rakamların sadece birkaç gün içinde hızla aşağıya düşmesine doğrudan katkıda bulunur.
TOK TUTAN ETKİSİYLE İŞTAH KONTROLÜ SAĞLAMANIN YOLU
Diyet süreçlerinde en büyük zorluklardan biri de aniden bastıran açlık krizleri ve tatlı yeme isteğidir. Yeşil çay, kandaki insülin seviyelerini dengeleyerek gün içerisinde aniden yaşanan açlık ataklarının tamamen önüne geçer. İçeriğindeki bileşenler midenin boşalma süresini uzatarak daha uzun süre tokluk hissetmenize doğrudan yardımcı olur. Özellikle öğleden sonra gelen abur cubur atıştırma isteğini kesmek için harika bir alternatiftir. Beyne giden tokluk sinyallerini güçlendirerek porsiyonlarınızı zorlanmadan küçültmenizi ve kalori açığı oluşturmanızı kolaylaştırır.