Yeşil mucizenin anatomisi: Kuşkonmazın vücutta başlattığı büyük dönüşüm

DAMARLARDA SESSİZ DEVRİM: KALP KRİZİNE KARŞI GÜÇLÜ SET

Kuşkonmaz, kan akışını düzenleyen olağanüstü bileşenleri içinde barındırır. Özellikle folat (B9 vitamini) bakımından zengin olması kalp sağlığını korur. Damar sertleşmesinin (ateroskleroz) önüne geçerek kan basıncını dengede tutar. Homosistein seviyelerini düşürerek damar içi tıkanıklıkları büyük ölçüde engellemektedir. Kalp kaslarını güçlendirerek vücudun daha dinamik olmasını sağlar. Güçlü bir dolaşım sistemi için uzmanlar bu sebzeyi önermektedir. Düzenli tüketim uzun vadede kalp krizi riskini minimize eder. Bu yeşil mucize, sadece folatla sınırlı kalmayıp içeriğindeki yüksek K vitamini sayesinde kalsiyumun damarlarda birikmesini önler ve arterlerin esnek kalmasını sağlar. Barındırdığı yoğun lif yapısı, kötü kolesterolü (LDL) süzerek sistemden uzaklaştırır. Antioksidan deposu olan kuşkonmaz, damar çeperlerinde oluşan kronik inflamasyonu ve hücresel hasarı baskılar. Kalbi besleyen koroner arterleri koruma altına alarak hayati bir kalkan oluşturur.