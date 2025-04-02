Yeşilliklerin daha uzun taze kalmasının müthiş sırrı. 30 güne kadar dayanıyor; Salata, Marul ve..

Marul gibi salata yeşillikleri oldukça kısa bir raf ömrüne sahip; açılmadığında üç ila dört güne kadar dayanıyor. Ancak paket açıldığında veya marul doğrandığında, raf ömrü bir ya da iki güne kadar düşebilir ve hızla kahverengileşip yumuşayabilir. Bu da onu yeniden tüketilemez hale getirmiş olur.