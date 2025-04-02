Yeşilliklerin daha uzun taze kalmasının müthiş sırrı. 30 güne kadar dayanıyor; Salata, Marul ve..
Alındığında hemen tüketilmesi gereken, iyi saklandığında kolay bozulan yeşillikleri birkaç püf noktayla günlerce daha taze tutabilirsiniz. Uzmanlara göre bu yöntemle 30 güne kadar dayanıyor.
Meyve ve sebzeler günlük sıklıkla tüketilen besinler arasında. Eğer iyi bakılmazsa veya saklanmazsa kısa sürede bozulup ziyan olabilir. Özellikle yeşillikler söz konusu olduğunda daha dikkatli olmanız gerekiyor.
Yemeğin yanında veya doğrudan yemeğin içinde kullanıldıktan sonra çoğumuz yeşillikleri dolaba koyarız. Ancak bunu doğrudan poşetiyle veya bir kabın içinde dolaba yerleştirdiğimiz için çok uzun vadede taze kalamıyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin birçok püf noktası var.
Marul gibi salata yeşillikleri oldukça kısa bir raf ömrüne sahip; açılmadığında üç ila dört güne kadar dayanıyor. Ancak paket açıldığında veya marul doğrandığında, raf ömrü bir ya da iki güne kadar düşebilir ve hızla kahverengileşip yumuşayabilir. Bu da onu yeniden tüketilemez hale getirmiş olur.