Yeterli miktarda protein almazsak ne olur?
Protein, amino asitlerden oluşan vücudumuzun önemli temel taşıdır. Proteinler sindirim sisteminin yapı taşlarını oluşturan amino asitlere ayrılır. Vücudumuz belirli proteinleri kendi üretemez. Bu nedenle besinlerle yeterli miktarda protein alınması gerekir. Peki, proteinin görevleri nelerdir? Yeteri miktarda protein almazsak ne olur? İşte detaylar…
Protein açısından zengin besinler nelerdir?
Protein açısından zengin besinler; kırmızı et, tavuk eti, hindi eti, deniz ürünleri, balık, süt, bezelye, chia tohumu, mercimek, kuru fasulye, keten tohumu, badem, ceviz, fındık, soya, peynir, yoğurt, yumurta ve kabak çekirdeğidir.
Hayvansal ve bitkisel proteinler arasındaki temel farklar nelerdir?
Hayvansal proteinler; et, süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal ürünlerden elde edilirken, bitkisel proteinler; baklagiller, tahıllar, sebzeler, kuruyemişler gibi bitkisel gıdalardan elde edilir. Hayvansal proteinler, vücut için gerekli olan tüm temel amino asitleri içerirler. Bitkisel proteinlerin ise dengeli bir diyetle tüketilmesi ve çeşitli kaynaklardan alınması önemlidir.
Erkek ve kadınların yaşına göre almaları gereken protein miktarı ne kadardır?
Erkek ve kadınların yaşına göre almaları gereken protein miktarı; genç erkekler için 45 gram, yetişkin erkekler için 58-63 gram, genç kadınlar için 46 gram ve yetişkin kadınlar için 44-50 gramdır.
Yeterince protein almazsak ne olur?
Büyüme ve gelişme yavaşlar.
Kolay hasta olunur.
Hastalıklar daha uzun sürer.