Yeterli miktarda protein almazsak ne olur?

Erkek ve kadınların yaşına göre almaları gereken protein miktarı ne kadardır?

Erkek ve kadınların yaşına göre almaları gereken protein miktarı; genç erkekler için 45 gram, yetişkin erkekler için 58-63 gram, genç kadınlar için 46 gram ve yetişkin kadınlar için 44-50 gramdır.