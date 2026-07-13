Yılda 110 milyon yolcu taşıyacak, kıtanın en büyüğü olacak. İstanbul'u bile geride bırakacak
Etiyopya, yıllık 110 milyon yolcu kapasiteli Bishoftu Havalimanı ile Afrika'nın ve dünyanın en büyük havacılık merkezlerinden biri olmayı hedefliyor. İstanbul Havalimanı'na rakip mi geliyor?
Türkiye’deki bazı havalimanları büyüklüğüyle dikkat çekerken, Afrika'da da havacılık dengeleri tamamen değişmek üzere. Etiyopya, kıta tarihinin en büyük havacılık projesi için Bishoftu'da kolları sıvadı.
Ocak 2026'da temeli atılan ve 12,5 milyar dolara mal olması beklenen bu dev mega merkez, küresel çapta bir transfer noktası olmayı hedefliyor.
Peki, yıllık 110 milyon yolcu kapasitesi hedefiyle tasarlanan bu yeni havalimanı neleri değiştirecek? Proje; Londra Heathrow, Dubai ve İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en yoğun merkezlerini geride bırakmayı amaçlıyor.