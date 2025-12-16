Geri sayım başladı, son 72 saat kaldı: "Gizemli Ziyaretçi" Cuma günü Dünya'yı teğet geçecek

SADECE 3 KEZ GÖRÜLDÜ

İşin en ilginç tarafı bu misafir, diğer asteroidler gibi değil. 3I/ATLAS'ı bu kadar özel kılan şey, kökeninin kesin olarak "yıldızlararası" (interstellar) olduğunun doğrulanması. İnsanlık tarihinde bu unvanı alabilen sadece iki cisim daha vardı:

-2017'de keşfedilen ve şekliyle "uzay gemisi mi?" tartışmaları yaratan 1I/‘Oumuamua.

-2019'da gözlemlenen 2I/Borisov.