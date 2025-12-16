Geri sayım başladı, son 72 saat kaldı: "Gizemli Ziyaretçi" Cuma günü Dünya'yı teğet geçecek
Başka bir gezegenden gelen ve uzun süredir bilim insanlarının tartıştığı gizemli misafir, günler sonra dünyamızı teğet geçecek.
Bilim dünyasının bir süredir sıkça tartıştığı yıldızlararası misafir, gezegenimize yakın geçişi için geri sayıma başladı. Uzayın karanlık derinliklerinden gelen bu ziyaretçi, Dünya'ya "merhaba" demek için hızla yaklaşıyor.
Bilim insanlarının aylardır takip ettiği yıldızlararası kuyruklu yıldız 3I/ATLAS, 19 Aralık Cuma günü gezegenimize en yakın konuma ulaşarak kritik geçişini tamamlayacak.
Bu cisim, sıradan bir kuyruklu yıldız değil. O, Güneş Sistemi'nin yerlisi değil; milyarlarca kilometre ötedeki, bilinmeyen başka bir yıldızın yörüngesinden kopup gelen bir "gezgin".
SADECE 3 KEZ GÖRÜLDÜ
İşin en ilginç tarafı bu misafir, diğer asteroidler gibi değil. 3I/ATLAS'ı bu kadar özel kılan şey, kökeninin kesin olarak "yıldızlararası" (interstellar) olduğunun doğrulanması. İnsanlık tarihinde bu unvanı alabilen sadece iki cisim daha vardı:
-2017'de keşfedilen ve şekliyle "uzay gemisi mi?" tartışmaları yaratan 1I/‘Oumuamua.
-2019'da gözlemlenen 2I/Borisov.