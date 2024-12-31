Yılın Son Günü: Google’dan 31 Aralık tarihine özel Doodle
Yılın son günü geldi çattı. 31 Aralık gecesi tüm dünya yeni yıla giriş yaparken, arama devi Google ana sayfasını yılın son gününe özel bir doodle ile süsledi.
2025’e sayılı saatler kalırken dopdolu geçen 2024’e tamamen veda etmiş olacağız. Savaşlar, mutlu dolu anlar, depremler, afetler ve akla gelebilecek her şeyin yaşandığı 2024 için bugün, yani 31 Aralık yılın son günü.
2025’in afetsiz, savaşsız, kazasız ve belasız geçmesi herkesin dileklerinden biri. Bununla birlikte bugün itibariyle Google’a girdiğinizde, yeni bir arayüzün karşıladığını fark edeceksiniz.
Özel günlerde doodle ile arama motorunu süsleyen Google, yılın son günü 31 Aralık tarihinde de arama sayfasını yılbaşına özel doodle ile tasarladı.