Yıllar boyu hep hata yapmışız: İşte, doğal yapısı bozulduğu için asla yıkanmaması gereken 15 besin!

2-) MANTAR

Mantarlar, süngerimsi ve inanılmaz derecede gözenekli bir dokuya sahip oldukları için suyu adeta bir paratoner gibi içlerine çekerler. Mantarı suyun altında yıkadığınızda, dışındaki tüm suyu bünyesine hapseder ve pişerken o eşsiz aromasını, çıtırlığını kaybederek vıcık vıcık bir kıvama bürünür. Ayrıca suyla temas eden mantarın besin değerleri hızla kaybolur ve tavadaki kararma katsayısı maksimum seviyeye ulaşır. Mantarları temizlemenin en doğal ve doğru yolu, nemli bir bez ellerinizle ya da mutfak fırçası yardımıyla üzerindeki toprak kalıntılarını nazikçe sıyırmaktır.