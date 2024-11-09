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  4. Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın

Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın

Besinleri genellikle buzdolabında muhafaza ederiz. Ancak her besinin saklanma koşulları birbiriyle aynı değildir. Bu nedenle bazı besinlerin buzdolabında saklanması oldukça yanlıştır. Peki, buzdolabında saklanmaması gereken besinler nelerdir? İşte detaylar…

Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın - Sayfa 1

BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN BESİNLER

PATATES

Patates buzdolabına konulmaması gereken bir sebzedir. Soğuk hava patatesin içindeki nişastayı ayrıştırır. Bu şekilde patatesin dokusu ve tadı bozulur. Patatesler serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.

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Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın - Sayfa 2

SOĞAN

Soğan buzdolabına konulmamalıdır. Soğanı dolaba koymak erkenden küflenmesine ve yumuşamasına neden olur. Soğan bir sepetin içinde serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

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Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın - Sayfa 3

SARIMSAK

Sarımsak dişlerine ayrılmış bile olsa buzdolabına konulmamalıdır. Kabukları üzerinde duran bir sarımsak dişi oda sıcaklığında 10 gün durabilir. Buzdolabında saklanan sarımsak kokusunu ve lezzetini kaybeder.

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Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın - Sayfa 4

DOMATES

Domates saklama koşullarına ve süresine göre değişkenlik gösterir. Uzun süre buzdolabında saklanan domateslerin içi geçer ve tatları azalır. Domates oda sıcaklığında 3 gün saklanabilir. Bu nedenle 3 gün içinde tüketebileceğiniz kadar domates satın alabilirsiniz. Bu şekilde taze ve lezzetli domatesler tüketebilirsiniz.

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