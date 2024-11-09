Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın
Besinleri genellikle buzdolabında muhafaza ederiz. Ancak her besinin saklanma koşulları birbiriyle aynı değildir. Bu nedenle bazı besinlerin buzdolabında saklanması oldukça yanlıştır. Peki, buzdolabında saklanmaması gereken besinler nelerdir? İşte detaylar…
BUZDOLABINDA SAKLANMAMASI GEREKEN BESİNLER
PATATES
Patates buzdolabına konulmaması gereken bir sebzedir. Soğuk hava patatesin içindeki nişastayı ayrıştırır. Bu şekilde patatesin dokusu ve tadı bozulur. Patatesler serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir.
SOĞAN
Soğan buzdolabına konulmamalıdır. Soğanı dolaba koymak erkenden küflenmesine ve yumuşamasına neden olur. Soğan bir sepetin içinde serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
SARIMSAK
Sarımsak dişlerine ayrılmış bile olsa buzdolabına konulmamalıdır. Kabukları üzerinde duran bir sarımsak dişi oda sıcaklığında 10 gün durabilir. Buzdolabında saklanan sarımsak kokusunu ve lezzetini kaybeder.
DOMATES
Domates saklama koşullarına ve süresine göre değişkenlik gösterir. Uzun süre buzdolabında saklanan domateslerin içi geçer ve tatları azalır. Domates oda sıcaklığında 3 gün saklanabilir. Bu nedenle 3 gün içinde tüketebileceğiniz kadar domates satın alabilirsiniz. Bu şekilde taze ve lezzetli domatesler tüketebilirsiniz.