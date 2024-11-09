Yıllardır hata yapıyormuşuz! Uzmanlar uyarıyor: Sakın bu besinleri buzdolabında saklamayın

DOMATES

Domates saklama koşullarına ve süresine göre değişkenlik gösterir. Uzun süre buzdolabında saklanan domateslerin içi geçer ve tatları azalır. Domates oda sıcaklığında 3 gün saklanabilir. Bu nedenle 3 gün içinde tüketebileceğiniz kadar domates satın alabilirsiniz. Bu şekilde taze ve lezzetli domatesler tüketebilirsiniz.