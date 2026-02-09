Yıllardır herkes aynı yöntemi uyguluyor: Uzmanlar doğru bilinen yanlışları açıkladı!

Sektör analizlerine göre, pamuklu çubuk pazarı 2025 yılında 828 milyon dolara ulaşmış durumda. Oysa herhangi bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına sorarsanız, size o çubukları kulak kanalına sokmanın yapabileceğiniz en kötü şey olduğunu söyleyecektir. Uzmanlar, kulak kirinin (serümen) aslında kulağı nemli ve sağlıklı tutan, dışarıdan gelen toz ve kirin içeri girmesini engelleyen koruyucu bir tabaka olduğunu vurguluyor.