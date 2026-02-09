Yıllardır herkes aynı yöntemi uyguluyor: Uzmanlar doğru bilinen yanlışları açıkladı!
Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan, kulak temizliği için çubuk kullanıyor. Ancak sağlık bakımından uzmanlar bunun yanlış bir yöntem olduğunu, asıl yapılması gerekenleri sıraladı.
Kulak, vücudun en hassas organlarından biri ve bakımı da son derece önemli. Ancak insanlık, yıllardır kulak temizliği için çubuk veya benzeri cisimlerle problemlerini çözdüğünü sanıyordu. Uzmanlar bu yöntemin yanlış olduğunu defalarca kez vurgularken, doğru yöntemleri paylaştı.
Sektör analizlerine göre, pamuklu çubuk pazarı 2025 yılında 828 milyon dolara ulaşmış durumda. Oysa herhangi bir Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanına sorarsanız, size o çubukları kulak kanalına sokmanın yapabileceğiniz en kötü şey olduğunu söyleyecektir. Uzmanlar, kulak kirinin (serümen) aslında kulağı nemli ve sağlıklı tutan, dışarıdan gelen toz ve kirin içeri girmesini engelleyen koruyucu bir tabaka olduğunu vurguluyor.
KULAKLAR ASLINDA KENDİ KENDİNİ TEMİZLİYOR
Popsci.com’da yer alan habere göre kulaklarımız aslında kendi kendini idame ettirebilen muhteşem bir sisteme sahip. "Cilia" adı verilen mikroskobik tüyler, kulak kiriyle birlikte çalışarak biriken kirleri kulak kanalından dışarıya doğru iter.
Siz bir pamuklu çubuk kullandığınızda, bu kiri temizlemek yerine daha derine, yani bu tüylerin ulaşamayacağı noktaya itersiniz. Bu da yumuşak ve koruyucu olması gereken kirin taşlaşmasına, kulak kanalının tıkanmasına ve hatta kulak zarının delinerek kalıcı işitme kaybına yol açmasına neden olabilir.