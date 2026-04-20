Yıllardır sağlıklı sanıyorduk: Bu alışkanlıklar meğer kalbi adım adım yoruyormuş!

AŞIRI EGZERSİZİN KALP KASLARI ÜZERİNDEKİ YIKICI ETKİSİ

Spor yapmanın her türlüsünün kalbe iyi geldiği yönündeki genel kanı aslında ciddi bir yanılgıyı barındırır. Vücudun limitlerini zorlayan ve dinlenme süresi tanımayan ağır kardiyo antrenmanları kalp duvarlarında mikro yırtıklara sebebiyet verebilir. Profesyonel destek almadan yapılan kontrolsüz yüksek yoğunluklu egzersizler kalbin ritmini bozarak uzun vadede ritim bozukluğu riskini artırır. Kalp aslında bir kas grubudur ve her kas gibi doğru dinlenme periyotlarına ihtiyaç duyarak güçlenir. Kendinizi aşırı zorladığınız her an sağlığınız için bir iyilik değil, kalbiniz için büyük bir stres kaynağı oluşturursunuz.