Yıllardır tüketilen sarımsak meğer ilaçmış! İbn-i Sina’nın bilinmeyen şifa tavsiyesi!
Yüzyıllardır mutfağımızda sadece lezzet veren bir besin olarak tükettiğimiz sarımsak, meğer tüm dertlerin devasıymış! Büyük hekim İbn-i Sina'nın tıp kitabında üzerine basarak anlattığı bu şifa kaynağı, doğru şekilde tüketildiğinde tüm vücudu baştan aşağı yeniliyor. Sağlık dünyasında büyük ilgi gören bu asırlık tavsiye, meğer doğru uygulandığında birçok kronik rahatsızlığı jet hızıyla bitiriyormuş. İşte bugüne kadar yemeklerde pişirerek tamamen yanlış tükettiğimiz o besinin şifalı harika gücü...
BİN YILLIK BÜYÜK SIR DEŞİFRE OLDU
İbn-i Sina'nın asırlık tıp kitabında bu besin çok önemli bir yere sahiptir. Büyük hekim sarımsağı her derde deva olan doğal bir ilaç olarak görüyor. Kitaptaki satırlarda bu keskin kokulu bitkinin faydaları açıkça anlatılıyor. Günümüz bilim insanları da bu kadim bilgileri laboratuvarlarda tek tek inceliyor. Ortaya çıkan bilimsel sonuçlar eski hekimlerin haklılığını tüm dünyaya kanıtlamayı başardı.
SIRADAN BİR SOS DEĞİL DOĞAL ANTİBİYOTİK
Bahsi geçen bu şifalı yiyecek aslında her evde sıklıkla bulunuyor. Biz onu sadece sofralara tat veren bir malzeme sanıyorduk. Meğer bu bitki doğanın bize sunduğu en güçlü antibiyotikmiş. Doğru kullanıldığında vücutta mucizeler yaratmaya başladığı artık kesinleşti. Modern tıp uzmanları da bu harika bitkinin gücünü nihayet onayladı.
OCAKTA PİŞİRİNCE TÜM ŞİFASI ÇÖPE GİDİYOR
Biz millet olarak bu şifayı asırlardır çok yanlış tükettik. Sarımsağı yemeğe doğrayıp pişirerek tüm canlı enzimlerini ocakta öldürdük. Çöpe giden o şifalı maddeleri duyunca çok üzüleceksiniz. Kimse sarımsağın çiğ tüketilmesi gerektiğini bugüne kadar tam bilmiyordu. Yapılan büyük pişirme hataları vücudun şifa bulmasını tamamen engelledi.
SÜPER KÜRÜN HAZIRLANIŞI
Büyük hekim bu besinin asıl tüketim şeklini yıllar önce yazmış. Sarımsağı asla kaynatmadan veya pişirmeden tamamen çiğ olarak eziyoruz. İçine bir miktar saf zeytinyağı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bu karışım sarımsağın şifalı gücünü tam yüz kat artırıyor. Macun kıvamına gelen doğal formül artık tüketime hazır hale geliyor.