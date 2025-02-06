Yoğurt mayalarken sulanmayı önleyen tüyo . Silifke yoğurduna benziyor taş gibi oluyor
Evde yoğurt mayalarken sulanma probleminin önüne geçmek için uygulamanız gereken tüyo
Evlerde doğal yoğurt hazırlamak ev hanımlarının son yıllarda önem verdiği konuların başında geliyor. Yoğurtlarda çıkan katkı maddesi nedeniyle çiftliklerden alınan sütlerle evlerde yoğurt hazırlanıyor.
Yoğurt mayalarken ise dikkat edilmesi gereken bir konu var ki o da yoğurdun sulanmasını önlemek. Yoğurt sulanınca lezzeti adeta uçuyor.
YOĞURDUN SULANMASINI ÖNLÜYOR TAŞ GİBİ KALIYOR
TÜYO 1: Yoğurdun sulanmasını önlemek için kesinlikle metal, demir ya da plastik kaşık kullanmak yerine ahşap veya tahta kaşık tercih etmelisiniz.