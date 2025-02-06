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  4. Yoğurt mayalarken sulanmayı önleyen tüyo . Silifke yoğurduna benziyor taş gibi oluyor

Yoğurt mayalarken sulanmayı önleyen tüyo . Silifke yoğurduna benziyor taş gibi oluyor

Evde yoğurt mayalarken sulanma probleminin önüne geçmek için uygulamanız gereken tüyo

Yoğurt mayalarken sulanmayı önleyen tüyo . Silifke yoğurduna benziyor taş gibi oluyor - Sayfa 1

Evlerde doğal yoğurt hazırlamak ev hanımlarının son yıllarda önem verdiği konuların başında geliyor. Yoğurtlarda çıkan katkı maddesi nedeniyle çiftliklerden alınan sütlerle evlerde yoğurt hazırlanıyor.

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Yoğurt mayalarken sulanmayı önleyen tüyo . Silifke yoğurduna benziyor taş gibi oluyor - Sayfa 2

Yoğurt mayalarken ise dikkat edilmesi gereken bir konu var ki o da yoğurdun sulanmasını önlemek. Yoğurt sulanınca lezzeti adeta uçuyor. 

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Yoğurt mayalarken sulanmayı önleyen tüyo . Silifke yoğurduna benziyor taş gibi oluyor - Sayfa 3

YOĞURDUN SULANMASINI ÖNLÜYOR TAŞ GİBİ KALIYOR

TÜYO 1: Yoğurdun sulanmasını önlemek için kesinlikle metal, demir ya da plastik kaşık kullanmak yerine ahşap veya tahta kaşık tercih etmelisiniz.

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Yoğurt mayalarken sulanmayı önleyen tüyo . Silifke yoğurduna benziyor taş gibi oluyor - Sayfa 4

TÜYO 2: Ayrıca yoğurdu mayalarken kapağı kapatmadan önce kabın üzerine süzgeç konursa sıcaklığın buharlaşıp sulanmaya yol açması engellenmiş olur.

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