Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat!

Aneminin nedenleri nelerdir?

Aneminin en sık görülen beslenme nedeni demir eksikliğidir. Ancak folat, B12 ve A vitaminlerindeki eksiklikler de önemli nedenlerdir. Kalıtsal hastalıklar, otoimmün hastalıklar, kanama, kanser, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar da aneminin nedenlerindendir.