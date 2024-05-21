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  4. Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat!

Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat!

Vücudun yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durum olan anemi, halk arasında “kansızlık” olarak da bilinir. Peki aneminin nedenleri nelerdir? Aneminin en sık görülen beslenme nedeni nedir? Anemi belirtileri nelerdir? İşte detaylar…

Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 1

Anemi (kansızlık) nedir?

Anemi (kansızlık), vücutta normalden daha az kırmızı kan hücresi olduğunda ortaya çıkan yaygın bir kan bozukluğudur. Kırmızı kan hücreleri, hemoglobin adı verilen bir proteini kullanarak vücutta oksijen taşır. Bu hücrelerin veya proteinin yeterli miktarda bulunmaması durumunda anemi ortaya çıkar.

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Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 2

Aneminin nedenleri nelerdir?

Aneminin en sık görülen beslenme nedeni demir eksikliğidir. Ancak folat, B12 ve A vitaminlerindeki eksiklikler de önemli nedenlerdir. Kalıtsal hastalıklar, otoimmün hastalıklar, kanama, kanser, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar da aneminin nedenlerindendir.

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Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 3

Anemi belirtileri nelerdir?

Çabuk yorulma ve enerji kaybı

Nefes darlığı

El ve ayaklarda karıncalanma

Uyku hali

Baş ağrısı

Baş dönmesi

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Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat! - Sayfa 4

Mide bulanması

Çarpıntı

Ciltte solukluk

Unutkanlık

Kaslarda zayıflık

Dilde yanma

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