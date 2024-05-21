Yorgunluk, nefes darlığı, karıncalanma… Bu belirtilere dikkat!
Vücudun yeterince sağlıklı kırmızı kan hücresine sahip olmadığı bir durum olan anemi, halk arasında “kansızlık” olarak da bilinir. Peki aneminin nedenleri nelerdir? Aneminin en sık görülen beslenme nedeni nedir? Anemi belirtileri nelerdir? İşte detaylar…
Anemi (kansızlık) nedir?
Anemi (kansızlık), vücutta normalden daha az kırmızı kan hücresi olduğunda ortaya çıkan yaygın bir kan bozukluğudur. Kırmızı kan hücreleri, hemoglobin adı verilen bir proteini kullanarak vücutta oksijen taşır. Bu hücrelerin veya proteinin yeterli miktarda bulunmaması durumunda anemi ortaya çıkar.
Aneminin nedenleri nelerdir?
Aneminin en sık görülen beslenme nedeni demir eksikliğidir. Ancak folat, B12 ve A vitaminlerindeki eksiklikler de önemli nedenlerdir. Kalıtsal hastalıklar, otoimmün hastalıklar, kanama, kanser, enfeksiyonlar ve bazı ilaçlar da aneminin nedenlerindendir.
Anemi belirtileri nelerdir?
Çabuk yorulma ve enerji kaybı
Nefes darlığı
El ve ayaklarda karıncalanma
Uyku hali
Baş ağrısı
Baş dönmesi
Mide bulanması
Çarpıntı
Ciltte solukluk
Unutkanlık
Kaslarda zayıflık
Dilde yanma