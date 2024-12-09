Yufkacıların pek bilinmeyen tekniği! 1 kaşık eklenince yufka çok daha hızlı açılıyor ve yırtılmıyor
Yufka açarken çoğu ev hanımının işine yaracak tüyo. Bu bilgiler sayesinde yufka hem çok daha kolay açılacak hem de yırtılmayacak
Yufkacıların elinin lezzetini, yıllardır konuşulur durur. Fakat bugün bu lezzet sırlarını açıklamanın tam zamanı. Böreklik yufkanın yapımında bazı küçük dokunuşlar bulunmaktadır. Bu küçük dokunuşlar sayesinde yufkalarınız perde gibi açılır ve yumuşak olabilir.
Yufka hazırlarken özen gösterilmesi gereken en mühim hususlardan biri, hamura biraz da olsa yoğurt eklemektir. Kastamonu'nun meşhut yufkacıları, böreklik hamura mutlaka yoğurt eklenmesi gerektiğini söylüyor.
Yoğurt eklenen yufkalar daha yumuşacak olacak ve zar gibi açılacaktır. Dolayısıyla yaptığınız böreklerin lezzeti de artaracaktır. Aynı zamanda 1 yemek kaşığı eklenen yoğurt, yufkanın çok daha pratik bir şekilde açılmasını da sağlamaktadır. Böylece hem zamandan kazanmış olacak hem de lezzetli börekler yapacaksınız.