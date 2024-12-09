Yufkacıların pek bilinmeyen tekniği! 1 kaşık eklenince yufka çok daha hızlı açılıyor ve yırtılmıyor

Yoğurt eklenen yufkalar daha yumuşacak olacak ve zar gibi açılacaktır. Dolayısıyla yaptığınız böreklerin lezzeti de artaracaktır. Aynı zamanda 1 yemek kaşığı eklenen yoğurt, yufkanın çok daha pratik bir şekilde açılmasını da sağlamaktadır. Böylece hem zamandan kazanmış olacak hem de lezzetli börekler yapacaksınız.