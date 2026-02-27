Yüksek tansiyon nasıl düşürülür? Tansiyonu düşüren bitkiler neler?

YÜKSEK TANSİYON NEDİR VE NASIL GELİŞİR?

Yüksek tansiyon, kalbin kanı pompalarken damar duvarlarına uyguladığı basıncın normal değerlerin üzerine çıkmasıdır. Çoğu zaman belirgin bir belirti vermeden ilerlediği için düzenli ölçüm yapılmadığında fark edilmesi zor olabilir. Uzun vadede kontrolsüz seyreden tansiyon; kalp krizi, felç, böbrek sorunları ve damar sertliği gibi ciddi sağlık problemlerine zemin hazırlayabilir. Bu durum yalnızca kalıtsal faktörlere bağlı değildir. Aşırı tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, fazla kilo, yoğun stres, sigara kullanımı ve düzensiz beslenme alışkanlıkları da kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Bu nedenle tedavide yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşır.