Yüksek tansiyonla baş etmek için ne yapmalıyız?
Yüksek tansiyon, kalbin kanı pompalarken damarda oluşturduğu basıncın normal değerlerin üzerinde olması durumudur. Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı, görme problemleri, ödem ve kulaklarda çınlama gibi şikayetler oluşmaktadır. Yüksek tansiyon tedavisinde yaşam tarzında yapılan değişiklikler önemli rol oynamaktadır. İşte, yüksek tansiyon tedavisinde uygulanacak adımlar...
Sağlıklı beslenmeye özen gösterin
Sağlıklı beslenme alışkanlıkları oluşturmak, yüksek tansiyon riskini azaltmanın temel bir adımıdır. Bu, günlük diyetinizdeki gıdaları dikkatle seçmeyi ve ölçülü tüketmeyi içerir. İlk olarak, taze meyve ve sebzelerin bolca bulunduğu bir diyet benimsemek önemlidir. Bu yiyecekler lif ve antioksidanlar açısından zengindir ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca tam tahıllı ürünleri tercih etmek, rafine karbonhidratlardan kaçınmak ve doymuş yağları sınırlamak da gereklidir.
Tuzsuz ve az yağlı beslenin
Protein kaynakları olarak yağsız tavuk, balık, kurubaklagiller ve az yağlı süt ürünleri tercih edilmelidir. Tuz tüketimini azaltmak için yemeklerinizi tuzsuz veya düşük tuzlu baharatlarla tatlandırabilirsiniz. Ayrıca su içmek ve alkollü içeceklerden kaçınmak da sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bir parçası olmalıdır. Bu beslenme değişiklikleri, tansiyonunuzu kontrol altında tutmaya yardımcı olacak ve genel sağlığınızı iyileştirecektir.
Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin
Fiziksel aktiviteyi artırmak, yüksek tansiyon riskini azaltmanın önemli bir parçasıdır. Düzenli egzersiz yapmak, vücut ağırlığını kontrol altına alarak tansiyonun düşmesine yardımcı olur. Egzersiz, kalp kaslarını güçlendirir ve kalp atış hızını düzenler. Bu, kanın daha verimli bir şekilde pompalanmasına ve arterlerin genişlemesine yardımcı olur, bu da kan basıncını düşürür. Haftada en az 150 dakika orta düzeyde fiziksel aktivite hedeflenmelidir. Yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme veya hafif koşu gibi aktiviteler, tansiyonu düşürmede etkilidir.
Sigara kullanmayın
Sigarayı bırakmak yüksek tansiyon riskini azaltmanın önemli bir adımıdır. Sigara içmek, kan basıncını yükselten ve arterlerde daralmaya yol açan nikotin ve karbon monoksit gibi zararlı kimyasalları içerir. Sigara içenlerin tansiyonu, içmeyenlere göre genellikle daha yüksektir. Ancak sigarayı bırakmak, vücudunuzun hemen iyileşmeye başlayabileceği nadir bir değişikliktir. İlk 20 dakikadan itibaren kan basıncınız ve kalp atış hızınız düşmeye başlar. 2 ila 3 hafta içinde dolaşım sisteminiz iyileşir ve akciğerleriniz daha iyi çalışmaya başlar. Uzun vadeli olarak, sigarayı bırakmak kalp krizi, inme ve tansiyonla ilişkilendirilen diğer sağlık sorunlarının riskini azaltır. Sigarayı bırakmak, yüksek tansiyonun yanı sıra genel sağlığınızı iyileştirmenin en önemli adımlarından biridir.