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  4. Yumurta kabuğunu tek hamlede çıkarma tüyosu. Ne zar kalıyor ne de patlıyor

Yumurta kabuğunu tek hamlede çıkarma tüyosu. Ne zar kalıyor ne de patlıyor

Sahur sofralarının olmazsa olmazı yumurtayı kabuğundan kalıp gibi çıkarmanın basit bir tüyosu var

Yumurta kabuğunu tek hamlede çıkarma tüyosu. Ne zar kalıyor ne de patlıyor - Sayfa 1

Ramazan ayı geldi ve sahur sofralarının olmazsa olmazı yumurtalar kaynamaya başladı. Tok tuttuğu ve vücudu beslediği için tercih edilen yumurtayı soymak bazen zor olabiliyor.

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Yumurta kabuğunu tek hamlede çıkarma tüyosu. Ne zar kalıyor ne de patlıyor - Sayfa 2

Özellikle doğru teknikle soyulmadığında yumurtaların üzerinde zar kalıyor ya da yumurtalar patlıyor. TikTok akımı olan üfleyerek soyma yöntemi ise tam bir fiyasko kesinlikle uzak durmalısınız.

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Yumurta kabuğunu tek hamlede çıkarma tüyosu. Ne zar kalıyor ne de patlıyor - Sayfa 3

YUMURTA KABUĞUNUN TEK HAMLEDE ÇIKMASINI SAĞLIYOR

Doğru yöntem ise yumurta kabuğuna ufak bir delik açmak. Evet yumurtaları haşlamadan önce bir iğne yardımıyla küçük bir delik açmalısınız.

 

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Yumurta kabuğunu tek hamlede çıkarma tüyosu. Ne zar kalıyor ne de patlıyor - Sayfa 4

Bu sayede yumurta pişerken kabuğunu salacaktır. Dolayısıyla soğuk sudan geçirdikten sonra kolay bir şekilde soyabileceksiniz.

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