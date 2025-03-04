Yumurta kabuğunu tek hamlede çıkarma tüyosu. Ne zar kalıyor ne de patlıyor
Sahur sofralarının olmazsa olmazı yumurtayı kabuğundan kalıp gibi çıkarmanın basit bir tüyosu var
Ramazan ayı geldi ve sahur sofralarının olmazsa olmazı yumurtalar kaynamaya başladı. Tok tuttuğu ve vücudu beslediği için tercih edilen yumurtayı soymak bazen zor olabiliyor.
Özellikle doğru teknikle soyulmadığında yumurtaların üzerinde zar kalıyor ya da yumurtalar patlıyor. TikTok akımı olan üfleyerek soyma yöntemi ise tam bir fiyasko kesinlikle uzak durmalısınız.
YUMURTA KABUĞUNUN TEK HAMLEDE ÇIKMASINI SAĞLIYOR
Doğru yöntem ise yumurta kabuğuna ufak bir delik açmak. Evet yumurtaları haşlamadan önce bir iğne yardımıyla küçük bir delik açmalısınız.