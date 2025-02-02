Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor

Yumurta kaynatırken deneyebileceğiniz bu natürel metot karbonat ile gün yüzüne çıkıyor. Banyo ve mutfak temizliğindeki kullanımı ile kesin etkiler sağlayan karbonatın farklı kullanımlarından biri de yumurta kaynatırken tam kıvamında pişmesini sağlamak ve çatlamasını önlemek.