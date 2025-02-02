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  4. Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor

Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor

Yumurta kaynatırken çatlamasını önlemek ve kolayca soyabilmek için doğal bazı yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte yumurta kabuklarını kalıp çıkaracak yöntemler

Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor - Sayfa 1

Yumurta kaynatırken deneyebileceğiniz bu natürel metot karbonat ile gün yüzüne çıkıyor. Banyo ve mutfak temizliğindeki kullanımı ile kesin etkiler sağlayan karbonatın farklı kullanımlarından biri de yumurta kaynatırken tam kıvamında pişmesini sağlamak ve çatlamasını önlemek.

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Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor - Sayfa 2

Yumurtanın çatlamasını önlemek adına kullanılan karbonatın uygulamaması ise oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey kaynatırken haşlama suyu içerisine 1 çay kaşığının ucu kadar karbonat ilave etmek.

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Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor - Sayfa 3

Suya ilave edilen karbonat yumurta kabuğunun katı bir hal almasının önüne geçerek kalıp gibi çıkmasını destekleyecektir. Böylelikle çatlama sorunu ile karşılaşılmayan yumurtalar haşlamak mümkün.

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Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor - Sayfa 4

HAŞLAMA SUYU 1 ADET KÜRDAN EKLEYİN

Haşlama yumurtalarınızın kabuğunun kolayca soyulmasını ve çatlamamasını istiyorsanız kürdan yöntemini mutlaka kullanmalısınız. 

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