Yumurta kaynatırken suya 1 çay kaşığının ucu kadar ekleyin: Çatlama derdi son buluyor
Yumurta kaynatırken çatlamasını önlemek ve kolayca soyabilmek için doğal bazı yöntemleri deneyebilirsiniz. İşte yumurta kabuklarını kalıp çıkaracak yöntemler
Yumurta kaynatırken deneyebileceğiniz bu natürel metot karbonat ile gün yüzüne çıkıyor. Banyo ve mutfak temizliğindeki kullanımı ile kesin etkiler sağlayan karbonatın farklı kullanımlarından biri de yumurta kaynatırken tam kıvamında pişmesini sağlamak ve çatlamasını önlemek.
Yumurtanın çatlamasını önlemek adına kullanılan karbonatın uygulamaması ise oldukça kolay. Yapmanız gereken tek şey kaynatırken haşlama suyu içerisine 1 çay kaşığının ucu kadar karbonat ilave etmek.
Suya ilave edilen karbonat yumurta kabuğunun katı bir hal almasının önüne geçerek kalıp gibi çıkmasını destekleyecektir. Böylelikle çatlama sorunu ile karşılaşılmayan yumurtalar haşlamak mümkün.