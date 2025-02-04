Yumurtalık kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Rahim ağzı kanserinin de önemine vurgu yapan Harma, "Yumurtalık kanseri haricinde çok güncel bir bilgi, taraması olan yani erken teşhis edilen kanserlerden rahim ağzı kanseri çağımızda tüm dünyada tamamen silinmek üzere bir mücadeleyle karşı karşıyadır. Rahim ağzı kanserinin etkeni bir virüstür. Yüzde 99’un üzerinde kanserin etkeni olarak bilinmektedir. Bu HPV virüsüne karşı elimizde güçlü bir silah bulunmaktadır. Bu da aşıdır. 14 yaş üzerine üç doz şeklinde önerilmektedir. 9-14 yaş aralığında da iki doz olarak önerilmektedir. Rahim ağzı kanserinin etkeninin bilinmesi bu kanserle olan mücadelede tarama testlerini getirir. Sağlıklı insanlarda riskli kimler belirlenir. Bu belirlenecek insanlar da Sağlık Bakanlığı KETEM’lerde 30 yaş üzerinde kadınlara rahim ağzından alınan bir sürüntü ile HPV testleriyle tarama yapmaktadır. HPV pozitifliği olduğu takdirde bu bireylerin daha erken muayene edilmesi ve öncül lezyonlar dediğimiz kanserleşebilecek hücrelerin erkenden tespit edilmesi ve tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir. Bu tedavi şansı çok yüksektir. Dolayısıyla "erken tanı hayat kurtarır" sözü çok doğrudur. Tarama testlerinin düzgün olarak yapılmasını öneriyoruz" diye ifade etti.