Yunanistan'da ucuz tatil artık hayal! Yeni düzenlemeler getiriliyor!
Fiyatların Türkiye'den daha uygun olması ile yerli turistin tatil rotasına giren Yunanistan'da ucuzluk dönemi sona mı eriyor? Yunanistan, aşırı turizmin yarattığı baskıları hafifletmek amacıyla bir takım değişikliklere gidiyor. İşte düzenlemenin ayrıntıları...
Yunanistan, turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıya rağmen, aşırı turizmin yarattığı sorunlarla mücadele etmek için yeni önlemler alıyor.
Başbakan Kyriakos Mitsotakis, özellikle popüler turistik bölgelerdeki ziyaretçi yoğunluğunu hafifletmeye yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Bu önlemler, kruvaziyer yolcularından alınacak ek ücretler ve konaklama vergilerinin artırılması gibi adımları içeriyor.
Ülkeye pandemi sonrası dönemde rekor sayıda ziyaretçi gelmeye devam ediyor. Komşu 2023 yılında 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında ziyaretçi sayısı yüzde 16 artışla 11,6 milyona ulaştı. Ekonomiye yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunan turizm sektörü ülke için hayati önem taşıyor.
Mitsotakis yaptığı konuşmada Yunanistan'ın bazı bölgelerinin “aşırı turizm” sorunuyla karşı karşıya olduğu yönündeki endişelerini yineledi.