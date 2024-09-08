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Yunanistan'da ucuz tatil artık hayal! Yeni düzenlemeler getiriliyor!

Fiyatların Türkiye'den daha uygun olması ile yerli turistin tatil rotasına giren Yunanistan'da ucuzluk dönemi sona mı eriyor? Yunanistan, aşırı turizmin yarattığı baskıları hafifletmek amacıyla bir takım değişikliklere gidiyor. İşte düzenlemenin ayrıntıları...

Yunanistan'da ucuz tatil artık hayal! Yeni düzenlemeler getiriliyor! - Sayfa 1

Yunanistan, turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıya rağmen, aşırı turizmin yarattığı sorunlarla mücadele etmek için yeni önlemler alıyor.

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Yunanistan'da ucuz tatil artık hayal! Yeni düzenlemeler getiriliyor! - Sayfa 2

Başbakan Kyriakos Mitsotakis, özellikle popüler turistik bölgelerdeki ziyaretçi yoğunluğunu hafifletmeye yönelik yeni düzenlemeleri açıkladı. Bu önlemler, kruvaziyer yolcularından alınacak ek ücretler ve konaklama vergilerinin artırılması gibi adımları içeriyor.

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Yunanistan'da ucuz tatil artık hayal! Yeni düzenlemeler getiriliyor! - Sayfa 3

Ülkeye pandemi sonrası dönemde rekor sayıda ziyaretçi gelmeye devam ediyor. Komşu 2023 yılında 36,1 milyon ziyaretçi ağırlarken, 2024'ün ilk yarısında ziyaretçi sayısı yüzde 16 artışla 11,6 milyona ulaştı. Ekonomiye yaklaşık yüzde 20 katkıda bulunan turizm sektörü ülke için hayati önem taşıyor.

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Yunanistan'da ucuz tatil artık hayal! Yeni düzenlemeler getiriliyor! - Sayfa 4

Mitsotakis yaptığı konuşmada Yunanistan'ın bazı bölgelerinin “aşırı turizm” sorunuyla karşı karşıya olduğu yönündeki endişelerini yineledi.

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