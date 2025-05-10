Yurtdışında evi olan Türklerde 'Okupa' paniği: Son mağdur Ezgi Mola

Ancak yurt dışında konut almak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yapılan yatırıma karşı getirinin sınırlı olması, yüksek sigorta, emlakçı komisyonları, aidatlar ve bakım ücretlerinin fazlalığı, muhtemel hukuki problemler bunların en başında yer alıyor.