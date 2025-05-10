Yurtdışında evi olan Türklerde 'Okupa' paniği: Son mağdur Ezgi Mola
Yurt dışında ev sahibi olan Türk vatandaşları, özellikle İspanya başta olmak üzere Avrupa'da artan "Okupa" (işgalci) vakaları nedeniyle endişe duyuyor. Avrupa yasalarına göre, evsizler belirli bir süre boş kalan konutları işgal edebiliyor ve polis bu duruma yasal olarak müdahale edemiyor. Bu durum, ev sahiplerini hem uzun süren yasal süreçlerle uğraşmak hem de yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakıyor. Son zamanlarda bazı Türk vatandaşlarının da bu tür işgal mağduru olduğu, bunların arasında oyuncu Ezgi Mola'nın da olduğu iddia ediliyor.
Son bir yılda Türklerin yurt dışından aldıkları gayrimenkul için ödedikleri rakam 2,5 milyar doları aştı. En fazla konut alımı yapılan ülkeler arasında; İspanya, İtalya, ABD, Portekiz, Yunanistan ve Dubai yer alıyor.
Ancak yurt dışında konut almak bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yapılan yatırıma karşı getirinin sınırlı olması, yüksek sigorta, emlakçı komisyonları, aidatlar ve bakım ücretlerinin fazlalığı, muhtemel hukuki problemler bunların en başında yer alıyor.
Ancak bir de 'Okupa' sorunu var. Mülk sahipliğine karşı 1984 yılında İspanya’da başlatılan ve Avrupa’ya yayılan bu akım, boş olan evlerin işgalciler tarafından ele geçirilmesi anlamına geliyor.