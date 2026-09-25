Yürütmez hale getiriyor: Her sabah yaşanan topuk ağrısının gizli nedeni bulundu!

TOPUK DİKENİNİN BELİRTİLERİ



Bu hastalığın en tipik ve ayırt edici belirtisi, sabah yataktan kalkıp yere basıldığında hissedilen o keskin ve bıçak saplanması benzeri şiddetli ağrıdır. Gün içinde yürüdükçe ayak dokusu esner ve ağrı hafifler, ancak uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında aynı acı dalgası yeniden başlar. Hastalar çoğunlukla topuklarının tam ortasında veya iç kısmında sürekli sızlayan derin bir hassasiyetten şikayet ederler. İlerleyen vakalarda ağrı sadece basıldığında değil, dinlenme anlarında bile kişiyi rahatsız edecek bir boyuta ulaşabilir. Ayak tabanında gerginlik hissi ve hafif şişlik de bu duruma eşlik eden diğer can sıkıcı semptomlar arasındadır.