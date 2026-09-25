Yürütmez hale getiriyor: Her sabah yaşanan topuk ağrısının gizli nedeni bulundu!
Sabah yataktan kalkıp yere bastığınızda topuğunuza çivi batıyormuş gibi hissediyorsanız sebebi topuk dikeni olabilir! Yanlış ayakkabı seçimi, ani kilo alımı ve uzun süre ayakta kalmanın tetiklediği bu kronik hastalık, kabusa dönen sabah ağrılarıyla kendini gösteriyor. Erken teşhis edilmediğinde yürümeyi zorlaştıran sinsi rahatsızlığın güncel tedavi yöntemleri, ameliyatsız çözüm yolları ve evde uygulayabileceğiniz hayat kurtaran egzersiz sırları haberimizde...
SİNSİCE İLERLEYEN GİZLİ TEHLİKE: TOPUK DİKENİ NEDİR VE NEDEN OLUŞUR?
Topuk dikeni, ayak tabanında bulunan ve topuk kemiğini parmaklara bağlayan kalın doku bandının uzun süreli gerilmesiyle ortaya çıkan kronik bir rahatsızlıktır. Vücut, bu dokudaki sürekli gerilme ve zedelenmeye karşı kendini korumak amacıyla o bölgeye kalsiyum biriktirmeye başlar. Zamanla biriken bu kalsiyum, röntgen filmlerinde net bir şekilde görülebilen sivri bir kemik çıkıntısına dönüşür. Genellikle sanılanın aksine, ağrıya sebep olan şey bu kemik çıkıntısının etrafındaki dokuya batması değil, o bölgede meydana gelen ciddi ve kronik inflamasyondur. Sürekli sert zeminlerde yürümek, yanlış ayakkabı seçimi ve kilo artışı bu sinsi sürecin en büyük tetikleyicileri arasında yer alır.
TOPUK DİKENİNİN BELİRTİLERİ
Bu hastalığın en tipik ve ayırt edici belirtisi, sabah yataktan kalkıp yere basıldığında hissedilen o keskin ve bıçak saplanması benzeri şiddetli ağrıdır. Gün içinde yürüdükçe ayak dokusu esner ve ağrı hafifler, ancak uzun süre oturduktan sonra ayağa kalkıldığında aynı acı dalgası yeniden başlar. Hastalar çoğunlukla topuklarının tam ortasında veya iç kısmında sürekli sızlayan derin bir hassasiyetten şikayet ederler. İlerleyen vakalarda ağrı sadece basıldığında değil, dinlenme anlarında bile kişiyi rahatsız edecek bir boyuta ulaşabilir. Ayak tabanında gerginlik hissi ve hafif şişlik de bu duruma eşlik eden diğer can sıkıcı semptomlar arasındadır.
BU HASTALIK EN ÇOK KİMLERİN KAPISINI ÇALIYOR?
Topuk dikeni problemi belirli yaşam tarzına ve fiziksel özelliklere sahip olan bireylerde çok daha sık ve agresif şekilde görülmektedir. Özellikle gün boyu ayakta kalmayı gerektiren meslek grupları, öğretmenler, hemşireler ve fabrika işçileri bu konuda en büyük risk grubunu oluşturur. Bunun yanı sıra, obezite veya ani kilo alımı ayak tabanına binen yükü ekstrem düzeyde artırarak bağ dokusunun yapısını bozar. Koşucular, dansçılar ve yüksek tempolu egzersiz yapan sporcularda da tekrarlayan mikrotravmalar nedeniyle bu hastalık sıkça gelişir. Düz tabanlık veya yüksek ayak kemerine sahip olmak gibi anatomik basış bozuklukları da riski katlayan faktörlerdir.
DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ HAYAT KURTARIR: PEKİ, EN SIK YAPILAN BÜYÜK HATALAR NELER?
Ayak sağlığımızı korumak veya mevcut ağrıları dindirmek istiyorsak, attığımız her adımda kullandığımız ayakkabının yapısına azami dikkat göstermeliyiz. Tamamen düz tabanlı babetler, parmak arası terlikler veya aşırı yüksek topuklu ayakkabılar ayak tabanındaki biyomekanik dengenin tamamen bozulmasına yol açar. Bu tür uygunsuz ayakkabılar plantar fasya adı verilen bağ dokusunun aşırı gerilmesine ve zamanla yırtılmasına zemin hazırlar. İdeal bir ayakkabının topuk kısmı hafif destekli, iç kemer desteği olan ve şok emici taban özelliğine sahip olması şarttır. Ev içinde bile çıplak ayakla sert parkelere basmak yerine mutlaka ortopedik terlikler kullanılmalıdır.