Yutulan sakız midede kalır mı? 7 yıl efsanesinin gerçeği ortaya çıktı

SAKIZIN İÇİNDE ASLINDA NE VAR?

Sakızın içinde aslında iki farklı bölüm bulunuyor. Bir bölümü şeker, tatlandırıcı ve aroma vericilerden oluşuyor. Bu kısım mide tarafından tıpkı diğer gıdalar gibi çok rahat bir şekilde sindiriliyor ve vücuda karışıyor. Geriye kalan kauçuk bazlı esnek kısım ise mide asidi tarafından parçalanamıyor.

Sindirilememesi ise midede kalacağı anlamına gelmiyor. Vücut onu sindiremediği lifli gıdalar gibi ele alıyor. Mide düzenli kasılma hareketleriyle onu ince bağırsağa doğru itiyor. İnce bağırsak da aynı şekilde kasılarak onu kalın bağırsağa taşıyor ve bu yolculuk genellikle bir ila üç gün içinde tamamlanıyor.