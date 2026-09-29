Yutulan sakız midede kalır mı? 7 yıl efsanesinin gerçeği ortaya çıktı
Yıllardır her çocuğun en az bir kez duyduğu o meşhur uyarı, yutulan sakızın midede 7 yıl kaldığı yönündeydi. Bu inanış o kadar yaygınlaştı ki neredeyse tıbbi bir gerçek gibi kabul edildi. Ancak gastroenteroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar ve sindirim sistemi üzerine yapılan incelemeler bu bilginin tamamen yanlış olduğunu ortaya koydu.
EFSANENİN ALTINDA YATAN NEDEN
Bu efsanenin toplumda bu kadar kökleşmesinin temelinde sakızın yapısı yatıyor. Normal bir yiyecek gibi çiğnendiğinde erimemesi ve esnekliğini koruması, mideye yapışıp orada yıllarca kalacağı fikrini doğurmuş. Aileler de çocukları korumak amacıyla bu söylemi sık sık tekrarlayınca, 7 yıl meselesi nesilden nesile aktarılan bir şehir efsanesine dönüşmüş.
SAKIZIN İÇİNDE ASLINDA NE VAR?
Sakızın içinde aslında iki farklı bölüm bulunuyor. Bir bölümü şeker, tatlandırıcı ve aroma vericilerden oluşuyor. Bu kısım mide tarafından tıpkı diğer gıdalar gibi çok rahat bir şekilde sindiriliyor ve vücuda karışıyor. Geriye kalan kauçuk bazlı esnek kısım ise mide asidi tarafından parçalanamıyor.
Sindirilememesi ise midede kalacağı anlamına gelmiyor. Vücut onu sindiremediği lifli gıdalar gibi ele alıyor. Mide düzenli kasılma hareketleriyle onu ince bağırsağa doğru itiyor. İnce bağırsak da aynı şekilde kasılarak onu kalın bağırsağa taşıyor ve bu yolculuk genellikle bir ila üç gün içinde tamamlanıyor.
KOLONOSKOPİ GÖRÜNTÜLERİ EFSANEYİ BİTİRDİ
Bu konudaki en net kanıtlar endoskopi ve kolonoskopi görüntülerinden geldi. Uzmanlar eğer efsane doğru olsaydı son 7 yıl içinde sakız yutan herkesin bağırsağında sakız kalıntısı görülmesi gerekeceğini belirtiyor. Ancak yapılan binlerce kolonoskopi ve kapsül endoskopi incelemesinde böyle bir bulguya hiç rastlanmadı. Tespit edilen tek tük sakız parçalarının da en fazla bir haftalık olduğu ifade ediliyor.
TEK SAKIZ ZARARSIZ, ÇOĞU RİSKLİ
Tek bir sakız yutmak sağlıklı bir yetişkin için herhangi bir tehlike oluşturmuyor ve bağırsak tıkanıklığına yol açmıyor. Mideye yapışma veya orada çürüme gibi bir durum söz konusu değil. Sindirim sistemi onu yabancı bir cisim olarak görüp dışarı atmak için normal akışına devam ediyor.