Yüzünü görenler tanıyamadı! Nihat Doğan’ın son hali şok etti; sosyal medya ikiye bölündü
Bir süredir ekranlarda görülmeyen Nihat Doğan, yüzüne yaptırdığı işlem sonrası yepyeni bir stile geçti. Doğan’ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü.
Mizahı yorumları, çarpıcı açıklamaları ve rahat tavırlarıyla ekranların sevilen ismi Nihat Doğan, bir süredir ekranlarda görülmüyordu.
Uzun süredir sessizliğe çekilen Doğan, kamuoyunun ilgisini bu kez farklı çekti. İş hayatını yanı sıra ünlü oyuncu ve yorumcu, bu kez magazinin gündemine yeni stiliyle düştü.
NİHAT DOĞAN YENİ STİLİYLE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ
Genelde açıklamalarıyla gündeme gelen Doğan, bu kez kaşına yaptırdığı bir işlem sonrasında yüzündeki değişikllikle dikkat çekti.