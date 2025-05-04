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  4. Yüzünü görenler tanıyamadı! Nihat Doğan’ın son hali şok etti; sosyal medya ikiye bölündü

Yüzünü görenler tanıyamadı! Nihat Doğan’ın son hali şok etti; sosyal medya ikiye bölündü

Bir süredir ekranlarda görülmeyen Nihat Doğan, yüzüne yaptırdığı işlem sonrası yepyeni bir stile geçti. Doğan’ın son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Yüzünü görenler tanıyamadı! Nihat Doğan’ın son hali şok etti; sosyal medya ikiye bölündü - Sayfa 1

Mizahı yorumları, çarpıcı açıklamaları ve rahat tavırlarıyla ekranların sevilen ismi Nihat Doğan, bir süredir ekranlarda görülmüyordu.

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Yüzünü görenler tanıyamadı! Nihat Doğan’ın son hali şok etti; sosyal medya ikiye bölündü - Sayfa 2

Uzun süredir sessizliğe çekilen Doğan, kamuoyunun ilgisini bu kez farklı çekti. İş hayatını yanı sıra ünlü oyuncu ve yorumcu, bu kez magazinin gündemine yeni stiliyle düştü.

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Yüzünü görenler tanıyamadı! Nihat Doğan’ın son hali şok etti; sosyal medya ikiye bölündü - Sayfa 3


NİHAT DOĞAN YENİ STİLİYLE GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ


Genelde açıklamalarıyla gündeme gelen Doğan, bu kez kaşına yaptırdığı bir işlem sonrasında yüzündeki değişikllikle dikkat çekti.

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Yüzünü görenler tanıyamadı! Nihat Doğan’ın son hali şok etti; sosyal medya ikiye bölündü - Sayfa 4

Erkeklerde saç ekimi ile başlayan furya son dönemlerde yüz estetiğine de yansıdı ve bu kervana katılan son isim de Nihat Doğan oldu.

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