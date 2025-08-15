Z kuşağı oy verdi, liste baştan aşağı altüst oldu! Dünyanın en iyi 20 şehri belirlendi
İngiliz medya şirketi Time Out, Z kuşağının oylarıyla yaptığı ankette dünyanın en iyi 20 şehrini belirledi.
Time Out, ilk kez 30 yaş altına özel “en iyi şehirler” listesini yayımladı. Ocak ayında 18 bin 500 kişiyle yapılan anketin genel sonuçlarında Güney Afrika’nın Cape Town kenti birinci çıkarken, gençlerin tercihlerinde zirve değişti.
İşte Z kuşağı için en iyi 20 dünya şehri...
20. Lizbon (Portekiz)
Gençler arasında kültürel çeşitliliği ve gece hayatıyla popüler bir şehir.
19. Prag (Çekya)
Tarihi dokusu ve uygun fiyatlı yaşamıyla gençlerin tercih ettiği bir destinasyon.