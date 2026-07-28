Zayıflamayı hızlandıran en etkili 10 bitki çayı: Evde pratik formüllerle kilo verin!

3-) TARÇINLI KARANFİLLİ ÇAY TARİFİ VE KAN ŞEKERİNE ETKİSİ

Malzemeler 1 adet çubuk tarçın, 3-4 adet karanfil ve 1 büyük kupa kaynar sudur. Çubuk tarçın ve karanfiller kaynar suyun içerisine atılarak bardağın ağzı kapalı şekilde 8-10 dakika demlenmeye bırakılır. Tarçın, ani tatlı krizlerini önlemek amacıyla kan şekerini dengelerken, karanfil ise sindirim sistemindeki gaz ve şişkinliği yok ederek sindirimi rahatlatır.

KİMLER TÜKETMEMELİ?

Kan şekeri çok düşük olanlar, diyabet ilacı kullananlar, ameliyata girecek hastalar ve emziren anneler bu karışımı içmemelidir.