Zehir gibi ekşi mandalinaları baldan tatlı yapıyor: Sadece 10 dakika yeterli
Asyalıların bu yöntemini uygulayarak, ekşi mandalina problemini çözebilirsiniz. Kış aylarında daha tatlı ve sulu mandalinaların keyfini sonuna kadar hissedeceksiniz.
Hastalık savar meyvelerden mandalina, kış aylarının vazgeçilmezlerindendir. Kimi zaman sert ve ekşi lezzetiyle damaklarda kekremsi bir tat bırakabilir. Başta Japonlar olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayanların asırlardır kullandığı bu yöntem sayesinde, ekşi mandalinaları baldan tatlı yapmak mümkün. Bu etkili yöntem için gerekli olan bir kap dolusu buz ve ekşi mandalinalar.
Ekşi mandalinaları buz dolu bir kaba bırakarak birkaç dakika bekletmek yetiyor. Soğuğun etkisi ekşi mandalinaların tatlıya dönüşmesinde etkin rol oynayacak. Bunun temel sebebi, soğuk ortamlarda meyvelerin büyüme ve olgunlaşma aşamalarının süratlenmesi ve ekşilik katan asitlerin minimuma gelmesidir.
Şayet kaba bıraktığınız mandalinalar yeteri kadar olgunlaşmamışsa, buz tekniği yerine evde soğuk bir ortam da oluşturabilirsiniz. Mandalinaları buzluk, buzdolabı veya serin bir noktada muhafaza ederek olgunlaşmaların sağlayabilirsiniz. Fakat bu yöntem beklediğiniz kadar hızlı sonuç vermeyecektir.