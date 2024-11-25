Zehir gibi ekşi mandalinaları baldan tatlı yapıyor: Sadece 10 dakika yeterli

Hastalık savar meyvelerden mandalina, kış aylarının vazgeçilmezlerindendir. Kimi zaman sert ve ekşi lezzetiyle damaklarda kekremsi bir tat bırakabilir. Başta Japonlar olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayanların asırlardır kullandığı bu yöntem sayesinde, ekşi mandalinaları baldan tatlı yapmak mümkün. Bu etkili yöntem için gerekli olan bir kap dolusu buz ve ekşi mandalinalar.