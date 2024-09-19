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  4. Zengin eden ağaç! 'Sıvı altın' üretiyor!

Zengin eden ağaç! 'Sıvı altın' üretiyor!

Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yetişen Öd Ağacı (Aquilaria), içinden çıkan maddesiyle dünyanın en değerli ağaçlarından biri olarak biliniyor. Bu ağacı diğerlerinden ayıran ise içinde saklı olan ve çoğu zaman altından bile daha değerli bir sıvı: Agarwood. İşte servet kazandıran o ağaç...

Zengin eden ağaç! 'Sıvı altın' üretiyor! - Sayfa 1

Normalde soluk ve kokusuz olan öd ağacı, Phialophora Parasitica adlı bir mantarla enfekte olduğunda, kendini savunmak için aloe adında koyu renkli ve aromatik bir reçine salgılamaya başlıyor.

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Zengin eden ağaç! 'Sıvı altın' üretiyor! - Sayfa 2

Bu reçine zamanla ağaç odununun içine işleyerek Agarwood adlı maddeni oluşturuyor. Bu madde, kozmetik ve parfüm endüstrisinde kullanılan değerli Oud (Ud) kokusunun kaynağı.

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Zengin eden ağaç! 'Sıvı altın' üretiyor! - Sayfa 3

Dünyada sadece yüzde 2'si doğal yollarla bu mantar enfeksiyonunu alan Aquilaria ağaçlarının Agarwood üretmesi, bu ürünü daha da nadir ve pahalı hale getiriyor.

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Zengin eden ağaç! 'Sıvı altın' üretiyor! - Sayfa 4

100 bin dolara kadar ulaşan fiyatlar

Agarwood, bazen tütsü olarak yakılıyor, bazen de damıtılarak parfüm haline getiriliyor. Oud kokusu, sıcak ve mistik aromasıyla lüks parfümlerde ve kokularda kullanılıyor.

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