Zengin eden ağaç! 'Sıvı altın' üretiyor!
Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yetişen Öd Ağacı (Aquilaria), içinden çıkan maddesiyle dünyanın en değerli ağaçlarından biri olarak biliniyor. Bu ağacı diğerlerinden ayıran ise içinde saklı olan ve çoğu zaman altından bile daha değerli bir sıvı: Agarwood. İşte servet kazandıran o ağaç...
Normalde soluk ve kokusuz olan öd ağacı, Phialophora Parasitica adlı bir mantarla enfekte olduğunda, kendini savunmak için aloe adında koyu renkli ve aromatik bir reçine salgılamaya başlıyor.
Bu reçine zamanla ağaç odununun içine işleyerek Agarwood adlı maddeni oluşturuyor. Bu madde, kozmetik ve parfüm endüstrisinde kullanılan değerli Oud (Ud) kokusunun kaynağı.
Dünyada sadece yüzde 2'si doğal yollarla bu mantar enfeksiyonunu alan Aquilaria ağaçlarının Agarwood üretmesi, bu ürünü daha da nadir ve pahalı hale getiriyor.
100 bin dolara kadar ulaşan fiyatlar
Agarwood, bazen tütsü olarak yakılıyor, bazen de damıtılarak parfüm haline getiriliyor. Oud kokusu, sıcak ve mistik aromasıyla lüks parfümlerde ve kokularda kullanılıyor.