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  4. Zerre kadar çatlama ve kırılma olmuyor ; 25 yıllık ustasından gerçek sultan sarması tarifi

Zerre kadar çatlama ve kırılma olmuyor ; 25 yıllık ustasından gerçek sultan sarması tarifi

Padişahların bayıla bayıla yediği söylenen gerçek *sultan* ya da saray sarması tatlısını kırılmadan ve çatlamadan sarabilirsiniz

Zerre kadar çatlama ve kırılma olmuyor ; 25 yıllık ustasından gerçek sultan sarması tarifi - Sayfa 1

Sofraların basit ve hafif tatlısı olan sultan sarması saray sarması olarak da biliniyor. Krem şanti kakao gibi malzemelerle pratik ve basit hazırlanan bu tatlı çok seviliyor.

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Zerre kadar çatlama ve kırılma olmuyor ; 25 yıllık ustasından gerçek sultan sarması tarifi - Sayfa 2

Basit olsa da çok lezzetli olan bu tatlı düşük kalorili olmasıyla biliniyor.

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Zerre kadar çatlama ve kırılma olmuyor ; 25 yıllık ustasından gerçek sultan sarması tarifi - Sayfa 3

Hazırlarken tek dikkat edilmesi gereken nokta sarma işlemi sırasında kırılma ve çatlamaya dikkat etmek.

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Zerre kadar çatlama ve kırılma olmuyor ; 25 yıllık ustasından gerçek sultan sarması tarifi - Sayfa 4

mynet.com’daki lezzetli ve pratik tarife göre sultan sarması için gereken malzemeler şunlar:

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