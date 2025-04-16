Zerre kadar çatlama ve kırılma olmuyor ; 25 yıllık ustasından gerçek sultan sarması tarifi
Padişahların bayıla bayıla yediği söylenen gerçek *sultan* ya da saray sarması tatlısını kırılmadan ve çatlamadan sarabilirsiniz
Sofraların basit ve hafif tatlısı olan sultan sarması saray sarması olarak da biliniyor. Krem şanti kakao gibi malzemelerle pratik ve basit hazırlanan bu tatlı çok seviliyor.
1 | 14
Hazırlarken tek dikkat edilmesi gereken nokta sarma işlemi sırasında kırılma ve çatlamaya dikkat etmek.
3 | 14