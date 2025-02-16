Zeytinin acısını sünger gibi çeken etkili yöntem! 33 yıllık şarküteri sahibi sırrı verdi
Süper besin olarak bilinen zeytin, ağızda bıraktığı acı ve kekremsi tat nedeniyle sinir bozucu olabilir. Fakat acılığını gidermek ve faydalarından daha fazla yararlanmak oldukça kolay. İşte 33 yıllık şarküteri sahibinin sırrı
Zeytinin kendine has acı tadı, içeriğinde yer alan oleuropein isimli bileşikten meydana gelir. Söz konusu madde, zeytinin henüz büyümemişken çevresel faktörlere karşı muhafaza etmesini sağlar. Fakat, zeytin işlendikçe ve büyüdükçe bu acılık zamanla kaybolur. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytini daha lezzetli bir hale getirmek ve acılığını gidermek için belirli teknikler uygulanmalıdır.
33 senedir Bursa Gemlik'te şarküreti işletmeciliği yapan ve aynı zamanda zeytin bahçelerine sahip İsmail Taştape, zeytin yaparken acısının alınması için iyice baskı uygulanması gerektiğini ve içeriğinde su kalmaması gerektiğini söylüyor. İşte zeytinin acılığını gideren 4 yöntem:
1. Salamura Yöntemi
Zeytinleri kaya tuzu, limon ve su ile hazırlanan salamura içinde birkaç hafta bekletmek hem acılığını giderir hem de lezzetini artırır.