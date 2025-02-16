Zeytinin acısını sünger gibi çeken etkili yöntem! 33 yıllık şarküteri sahibi sırrı verdi

Zeytinin kendine has acı tadı, içeriğinde yer alan oleuropein isimli bileşikten meydana gelir. Söz konusu madde, zeytinin henüz büyümemişken çevresel faktörlere karşı muhafaza etmesini sağlar. Fakat, zeytin işlendikçe ve büyüdükçe bu acılık zamanla kaybolur. Kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı zeytini daha lezzetli bir hale getirmek ve acılığını gidermek için belirli teknikler uygulanmalıdır.