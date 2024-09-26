Zeytinin beyazlamasını önlemenin yolu : Zeytin aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor
Zeytin çok çabuk küfleniyor ve üzeri beyazlıyor mu? İşte zeytinin bozulmasını önlemenin yolu
Zeytin, Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen sağlık bakımından faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir. Sadece meyvesi değil, ağacı, yağı ve çekirdeği de onlarca rahatsızlığa iyi gelir.
Ancak doğru koşullarda muhafaza edilmediğine kısa sürede bozulabilmek riski vardır. Bu durumu önlemenin sandığınızdan da daha kolay ve basit yolları bulunmaktadır.
Zeytinlerin muhafaza edilmesi, ömrünün uzaması ve ilk günkü lezzetini koruyabilmesi oldukça önemlidir. Zeytinleri buzdolabında muhafaza ederken saklama kabının üzerine zeytinyağı gezdirmek son derece mühimdir.
Zeytinyağının yapısı, küf oluşumunu engeller ve bozulmamasını sağlar. Bu yöntemin aynısı salça küfünün önlenmesi için de uygulanır. Zeytinlerin ömrünü uzatmak ve tazeliğini korumak için farklı yollar bulunuyor.