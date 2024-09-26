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  4. Zeytinin beyazlamasını önlemenin yolu : Zeytin aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor

Zeytinin beyazlamasını önlemenin yolu : Zeytin aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor

Zeytin çok çabuk küfleniyor ve üzeri beyazlıyor mu? İşte zeytinin bozulmasını önlemenin yolu

Zeytinin beyazlamasını önlemenin yolu : Zeytin aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor - Sayfa 1

Zeytin, Türkiye'nin Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilen sağlık bakımından faydaları saymakla bitmeyen bir meyvedir. Sadece meyvesi değil, ağacı, yağı ve çekirdeği de onlarca rahatsızlığa iyi gelir.

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Zeytinin beyazlamasını önlemenin yolu : Zeytin aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor - Sayfa 2

Ancak doğru koşullarda muhafaza edilmediğine kısa sürede bozulabilmek riski vardır. Bu durumu önlemenin sandığınızdan da daha kolay ve basit yolları bulunmaktadır.

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Zeytinin beyazlamasını önlemenin yolu : Zeytin aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor - Sayfa 3

Zeytinlerin muhafaza edilmesi, ömrünün uzaması ve ilk günkü lezzetini koruyabilmesi oldukça önemlidir. Zeytinleri buzdolabında muhafaza ederken saklama kabının üzerine zeytinyağı gezdirmek son derece mühimdir.

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Zeytinin beyazlamasını önlemenin yolu : Zeytin aylarca bozulmuyor ve küflenmiyor - Sayfa 4

Zeytinyağının yapısı, küf oluşumunu engeller ve bozulmamasını sağlar. Bu yöntemin aynısı salça küfünün önlenmesi için de uygulanır. Zeytinlerin ömrünü uzatmak ve tazeliğini korumak için farklı yollar bulunuyor.

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