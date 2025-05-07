Zeytinlerin küf tutmamasını ve beyazlamamasını sağlayan yöntem! Manisalı ev hanımlarının sırrı
Zeytin denildiğinde akla ilk olarak İzmir, Bursa veya Balıkesir geliyor. Ancak Manisa, Türkiye'nin en önemli zeytin üretim illerimizden biridir. Manisalı ev hanımları tarafından hazırlanan zeytinlerin hem raf ömrü uzun oluyor hem de küflenmiyor. Zeytinin küflenmemesi için Manisalı ev hanımlarının uyguladığı yöntem belli oldu
Zeytin, Akdeniz iklimine özgü, zeytingiller (Oleaceae) ailesi ait uzun ömürlü bir ağaç türüdür ve hem meyvesi hem de yağıyla değerli bir tarım ürünüdür. Çoğunlukla sıcak ve ılıman bölgelerde yetişen zeytin ağaçları, bilhassa Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi Akdeniz ülkelerinde yoğun olarak yer alıyor.
Zeytin taze tüketilebildiği gibi, işlenerek sofralık zeytin veya zeytinyağı olarak da kullanılır. Besin değeri yüksek olan zeytin, antioksidanlar, sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini açısından zengindir. Zeytinyağı, yemeklik yağ olarak yaygın biçimde kullanılırken, sabun ve kozmetik ürünlerinde de mühim bir hammaddedir. Zeytinin küflenmemesi ve beyazlamaması da büyük önem taşır.
ZEYTİNYAĞI İÇERİSİNDE SAKLAYIN
Haberglobal'de paylaşılan içeriğe göre, eytinlerin hava ile temasını tamamen keserek zeytinin oksitlenmesin ya da nem çekmesini önleyecektir. Zeytinlerin üzerini geçecek kadar zeytinyağını saklama kabına ekleyerek zeytinleri aylarca zeytinyağı içerisinde saklayabilirsiniz.
SERİN VE KARANLIK ORTAM ŞART
Güneş ışığı ve sıcaklık zeytinin yapısını bozabilir. Bu sebeple buzdolabında ya da serin, karanlık bir noktada saklamak dayanıklılığını artırır. Aynı zamanda kavanozu her açtıktan sonra zeytinleri tekrar sıvıyla kapatarak hava temasını önleyin. Ayrıca kavanozun ağzını sıkıca kapatmaya dikkat edin.