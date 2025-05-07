Zeytinlerin küf tutmamasını ve beyazlamamasını sağlayan yöntem! Manisalı ev hanımlarının sırrı

Zeytin taze tüketilebildiği gibi, işlenerek sofralık zeytin veya zeytinyağı olarak da kullanılır. Besin değeri yüksek olan zeytin, antioksidanlar, sağlıklı yağ asitleri ve E vitamini açısından zengindir. Zeytinyağı, yemeklik yağ olarak yaygın biçimde kullanılırken, sabun ve kozmetik ürünlerinde de mühim bir hammaddedir. Zeytinin küflenmemesi ve beyazlamaması da büyük önem taşır.