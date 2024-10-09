Zeytinyağı ile karıştırıp tüketenler hastane yolunu unutuyor ; Osman Müftüoğlu da öneriyor
Vücutta oluşan çeşitli yaralara karşı tam bir şifa savaşçısı olan zeytinyağını bu kürle karıştırdığınızda lezzeti kat kat artıyor
Zeytinyağı oldukça faydalı bir besindir. Canan Karatay, Osman Müftüoğlu, İbrahim Saraçoğlu gibi önemli isimler de sürekli zeytinyağı tüketilmesini öneriyor.
Hatta öyle ki Canan Karatay zeytinin yenmesini, çekirdeğinin yutulmasını ve yağına da ekmek bandırılmasını öneriyor. Üstelik bunu ısrarla vurguluyor.
KAHVALTININ ŞİFASINI 2 KATINA ÇIKARIYOR
Altından daha kıymetli olduğu söylenen zeytinyağını bir de kür halinde tüketmek var. Bu kür oldukça faydalı ve şifalı oluyor.
ensonhaber.com’da yer alan bilgiye göre zeytinyağıyla hazırlanan kür şöyle: Kahvaltıda zeytinyağı, karabiber, kırmızı pul biber, kekik ve zerdeçalı karıştırıp, üzerine de limonu sıkıp ekmeğinizi banarak yemek, vücudu tamir edip hastalık bırakmaz.