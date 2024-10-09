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  4. Zeytinyağı ile karıştırıp tüketenler hastane yolunu unutuyor ; Osman Müftüoğlu da öneriyor

Zeytinyağı ile karıştırıp tüketenler hastane yolunu unutuyor ; Osman Müftüoğlu da öneriyor

Vücutta oluşan çeşitli yaralara karşı tam bir şifa savaşçısı olan zeytinyağını bu kürle karıştırdığınızda lezzeti kat kat artıyor

Zeytinyağı ile karıştırıp tüketenler hastane yolunu unutuyor ; Osman Müftüoğlu da öneriyor - Sayfa 1

Zeytinyağı oldukça faydalı bir besindir. Canan Karatay, Osman Müftüoğlu, İbrahim Saraçoğlu gibi önemli isimler de sürekli zeytinyağı tüketilmesini öneriyor.

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Zeytinyağı ile karıştırıp tüketenler hastane yolunu unutuyor ; Osman Müftüoğlu da öneriyor - Sayfa 2

Hatta öyle ki Canan Karatay zeytinin yenmesini, çekirdeğinin yutulmasını ve yağına da ekmek bandırılmasını öneriyor. Üstelik bunu ısrarla vurguluyor.

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Zeytinyağı ile karıştırıp tüketenler hastane yolunu unutuyor ; Osman Müftüoğlu da öneriyor - Sayfa 3

KAHVALTININ ŞİFASINI 2 KATINA ÇIKARIYOR

Altından daha kıymetli olduğu söylenen zeytinyağını bir de kür halinde tüketmek var. Bu kür oldukça faydalı ve şifalı oluyor.

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Zeytinyağı ile karıştırıp tüketenler hastane yolunu unutuyor ; Osman Müftüoğlu da öneriyor - Sayfa 4

ensonhaber.com’da yer alan bilgiye göre zeytinyağıyla hazırlanan kür şöyle: Kahvaltıda zeytinyağı, karabiber, kırmızı pul biber, kekik ve zerdeçalı karıştırıp, üzerine de limonu sıkıp ekmeğinizi banarak yemek, vücudu tamir edip hastalık bırakmaz.

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