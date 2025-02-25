Zeytinyağının şifasını 5 kat artırıyor. Canan Karatay ‘ekmek banıp yiyin’ diyor
Zeytinyağının çok daha şifalı ve lezzetli olması için Canan Karatay’ın önerdiği karışımı lokma lokma tüketmelisiniz.
Türkiye’de Bursa, Hatay, Balıkesir, Çanakkale gibi çok sayıda ilde elde edilen zeytinyağları insan vücudu için çok şifalıdır.
İç organların yenilenip tazelenmesinden dış güzelliğe kadar birçok faydası olan zeytinyağının daha da şifalı olması için Prof. Dr. Canan Karatay’ın da önerdiği bir lezzet kürü var.
5 MALZEMEYLE ZEYTİNYAĞINDAN ŞİFA BOMBASI
Zeytinyağı ile hazırlanan bu kür son derece şifalı. Canan Karatay’ın da sürekli tüketin dediği bu lezzetli karışım binbir derde şifa oluyor.
Lezzet.com.tr’de yer alan bilgiye göre karışım için gereken malzemeler şöyle;
- Zeytinyağı
- 2 dal taze kekik
- 1 acı kırmızı biber
- 1 acı sarı biber
- 4 diş sarımsak
ŞİFA KARIŞIMININ HAZIRLANIŞI
Karışım için öncelikle bir şişeye ihtiyacınız var. Öncesinde zeytinyağını hazırlayacağınız şişenin içine 1-2 dal taze kekik, dilimlenmiş acı kırmızı ve sarı biberler ve 3-4 diş ayıklanmış sarımsaklarını özenle yerleştirin. Üzerine zeytinyağını ilave edin. Kapağını sıkıca kapatıp 1-2 gün beklettikten sonra servis yapın.