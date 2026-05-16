Başarı yetmiyor: Yoksulluktan çıkan girişimciler başarsa da daha mutsuz oluyor

Çin’de geçen yıl yapılan bir araştırmaya göre, çocukluğunda düşük sosyoekonomik koşullarda büyüyen girişimcilerin, finansal başarıya rağmen daha düşük mutluluk seviyelerine sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre “underdog (dezavantajlı) girişimciler”, varlıklı ailelerden gelen girişimcilere kıyasla psikolojik açıdan daha kırılgan kalmaya devam ediyor.

Yoksul bir ailede büyüyüp kendi işini kurmak, sıfırdan yükselmek, birçok girişimcilik hikâyesinde başarı ve sınıf atlama anlatısının merkezinde yer alıyor. Ancak 2025 yılında yapılan bir akademik çalışmaya göre, ekonomik yükselişin çocukluk döneminin psikolojik etkilerini tamamen silemediğini ortaya koydu.

“From Struggle to Startup: How Childhood Socioeconomic Status Shapes Entrepreneurial Happiness” (Yoksulluktan girişimciliğe: Çocukluk dönemindeki sosyoekonomik durum girişimci mutluluğunu nasıl şekillendiriyor?) başlıklı araştırmaya göre, çocukluğunda düşük sosyoekonomik statüde büyüyen girişimciler, maddi başarı elde etseler bile daha düşük mutluluk seviyelerne sahip oluyorlar.

Çalışma, Çin’deki “2020 Aile Panel Çalışması” verileri kullanılarak hazırlandı. Araştırmada farklı sosyoekonomik geçmişlere sahip girişimcilerin yaşam memnuniyeti ve psikolojik durumları karşılaştırıldı.

Araştırmanın temel bulgusu, çocukluğunda ekonomik dezavantajlı olarak büyüyen “girişimcilerin”, benzer başarı seviyesine ulaşmış ancak daha varlıklı ailelerde büyümüş girişimcilere göre daha mutsuz olması oldu.

Başarı, mutluluk getirmiyor

Çalışmada dikkat çeken noktalardan biri, söz konusu farkın çalışanlarla girişimciler arasında aynı şekilde görülmemesi oldu. Araştırmacılar, düşük gelirli geçmişten gelen girişimcilerin özellikle girişimcilik sürecinin getirdiği psikolojik baskıları daha yoğun yaşadığını belirtiyor.

Makaleye göre çocukluktaki düşük sosyoekonomik statüsünün etkisi yalnızca gelir düzeyiyle sınırlı kalmıyor. Öz güven, güven duygusu, hafıza kapasitesi ve ruh sağlığı gibi alanlar da uzun vadeli etkilenmeye devam ediyor.

En kırılgan grup kim?

Araştırmaya göre bazı demografik gruplarda bu etki daha belirgin hale geliyor.

Kadın girişimciler, kentlerde yaşayanlar, dokuz yıldan fazla eğitim almış kişiler ve 31-65 yaş aralığındaki girişimcilerde mutluluk farkının daha yüksek olduğu tespit edildi.

Çalışmanın istatistiksel analizlerinde, “underdog girişimcilerin” mutluluk skorlarının geleneksel girişimcilere kıyasla anlamlı şekilde daha düşük olduğu belirtildi.

Araştırmacılar, bu durumun yalnızca mevcut ekonomik koşullarla açıklanamayacağını, çocukluk dönemindeki sosyal ve psikolojik deneyimlerin yetişkinlikte de etkisini sürdürdüğünü ifade ediyor.

“Underdog” hikâyesinin görünmeyen maliyeti

Son yıllarda iş dünyasında “yokluktan gelip başaran girişimci” hikâyeleri giderek daha fazla öne çıkıyor. Özellikle teknoloji ve startup ekosisteminde zorlu geçmişlerden gelen kurucular çoğu zaman dayanıklılık ve mücadele sembolü olarak görülüyor. Ancak çalışma, ekonomik başarı ile psikolojik refahın aynı hızda ilerlemediğine işaret ediyor.

Araştırmaya göre düşük sosyoekonomik geçmişe sahip girişimciler, başarıya rağmen daha düşük güven duygusu, daha kırılgan ruh sağlığı ve daha yüksek psikolojik yük taşıyabiliyor.

Çin’de özel sektör baskısı da etkili oldu

Araştırma, Çin verileri üzerinden hazırlanırken, ülkedeki girişimcilik ortamının da sonuçlar üzerinde etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Çin’de özel sektör girişimcileri son yıllarda ekonomik yavaşlama, regülasyon baskıları ve finansmana erişim sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Özellikle ilk nesil girişimciler üzerinde ekonomik başarı baskısının daha yoğun hissedildiği belirtiliyor.

Araştırma, girişimciliğin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda psikolojik bir süreç olduğuna dikkat çekerken, sosyal geçmişin iş hayatındaki etkilerinin sanılandan daha uzun sürdüğünü ortaya koyuyor.